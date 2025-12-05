L’Udc chiede di far chiarezza sul ponte che collega il centro storico con Cagli nuova

di STEFANO MEI*

CAGLI – Ci sembra doveroso ricordare che alcuni anni fa il nostro rappresentante che all’epoca era in Consiglio provinciale avanzò con una interrogazione consiliare la richiesta di informazioni sulla situazione dei ponti della provincia.

Come poi è stato riportato anche dalla stampa risultò che circa l’80% dei ponti necessitava di interventi di manutenzione essendo quasi tutti vecchi di una cinquantina di anni o più.

Le scorse settimane il ponte che collega il centro storico con Cagli nuova è stato oggetto da parte di ANAS di prove sperimentali sulle strutture per 5 giorni, prove per le quali sono stati impegnati il laboratorio mobile di una ditta specializzata oltre diversi tecnici ed operai con mezzi appositamente attrezzati.

I lavori hanno consentito attraverso dei carotaggi sia sul piano stradale che sulle arcate del ponte di verificare lo stato del manufatto. Data la presenza di camion, gru, escavatori e personale il traffico era stato parzialmente deviato in una via alternativa consentendo il transito solo in un senso.

Ora dopo alcune settimane l’Udc di Cagli ha chiesto che vengano resi noti i risultati di tale verifica e se il ponte, sul quale quotidianamente transita un numero molto alto di veicoli anche pesanti, abbia necessità di interventi ed eventualmente di quale entità, questo a garanzia dei cittadini e della celerità di eventuali interventi nel caso che questi siano necessari.

*Segretario Udc Cagli

