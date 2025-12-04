Celebrata la festa di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del fuoco / FOTO e VIDEO

ANCONA – In tutti i Comandi della regione è stata celebrata la festa di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del fuoco. Cerimonie particolarmente sentite hanno reso omaggio a Colei che, nei momenti più cruciali e difficili degli interventi, viene invocata a protezione dei soccorritori e delle persone assistite.

Durante le celebrazioni eucaristiche è stata evidenziata la profonda sintonia tra la Santa Patrona e il Corpo Nazionale, uniti dallo stesso spirito di sacrificio e dedizione al servizio degli altri. Le iniziative si sono svolte congiuntamente alla Marina Militare, testimonianza di un comune sentimento di devozione verso Santa Barbara, protettrice di tutti coloro che affrontano il pericolo con fede, coraggio e serenità per la salvaguardia della vita, la tutela dei beni e dell’ambiente, la difesa civile e la prevenzione degli incendi.

Nelle immagini: le cerimonie di Ascoli Piceno, Macerata, Ancona Direzione (video), Ancona Comando e Fermo

QUI SOTTO un video:

