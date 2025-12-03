Confcommercio Marche Nord ha festeggiato 80 anni

PESARO – Un traguardo che unisce memoria e innovazione, come recita il claim scelto per l’occasione ‘Ricordare il futuro’. Nel salone Metaurense della Prefettura di Pesaro e Urbino, Confcommercio Marche Nord ha celebrato l’ottantesimo anniversario della sua fondazione. Lo ha fatto insieme a chi ha reso e renderà ancora grande questa solida associazione di categoria, fondata il 31 luglio del 1945. Un momento di confronto, approfondimento e riflessione, condiviso con le istituzioni, imprese, associazioni e sindacati che hanno voluto essere presenti per rendere omaggio a un rilevante pezzo di storia del territorio. Fondata il 31 luglio del 1945 da 27 commercianti, assistiti dal notaio Giuseppe Fabbri, Confcommercio Marche Nord è la più grande associazione di categoria della provincia, con quasi 4mila associati, 13 uffici zonali e circa 100 tra dipendenti e collaboratori.

Continuità, equilibrio, cambiamento

Con i vertici, il presidente Angelo Serra, tutta la giunta e il direttore Agnese Trufelli, amministratori, politici, sindacati, imprenditori.

«Un traguardo di cui andare orgogliosi – ha esordito Serra – che dimostra la capacità, da sempre, della nostra organizzazione, di saper interpretare i cambiamenti e le evoluzioni. Continuità, equilibrio e cambiamento caratterizzeranno il nostro cammino futuro da scrivere insieme».

A portare i saluti il prefetto Emanuela Saveria Greco, il presidente della Camera di Commercio Marche Gino Sabatini, di RivieraBanca Fausto Caldari e dell’Unpli provinciale Matteo Martinelli.

Dialogo e confronto

Quindi spazio al panel ‘Confcommercio incontra le istituzioni’ per ribadire l’importanza del dialogo e confronto. «Confcommercio – ha sottolineato l’on. Antonio Baldelli – è un punto di riferimento con cui il dialogo è costante e proficuo. Il Governo sta facendo molto per la nostra Regione, penso alla Zes, ma le sfide che ci attendono sono tante e serve patto tra politica, enti intermedi, amministrazioni per affrontarle al meglio e dare risposte concrete». Sono intervenuti anche l’eurodeputato Matteo Ricci, l’on. Mirco Carloni, l’assessore regionale Francesco Baldelli e il sottosegretario alla presidenza della Regione Silvia Luconi, che hanno illustrato investimenti e progetti a livello infrastrutturale e turistico messi in campo per lo sviluppo delle Marche, il consigliere provinciale Domenico Carbone e i sindaci di Pesaro, Andrea Biancani, e Urbino Maurizio Gambini: «C’è bisogno – ha osservato Biancani – di un rapporto di confronto costante e collaborativo tra le istituzioni. Con il Comune di Urbino stiamo portando avanti diversi temi strategici, in particolare sul turismo. In questo momento stiamo lavorando anche per capire come candidarci a Capitale Europea della Cultura 2033».

Il valore dei sindacati

Si è passati poi a sottolineare il valore e l’importanza dei sindacati, con le varie anime dell’associazione: dal turismo alla ristorazione, dal commercio all’accoglienza, dall’imprenditoria femminile al benessere.

«Il commercio è un settore in sofferenza – ha spiegato il vicepresidente Barbara Marcolini – ma non è il momento di piangersi addosso. Serve visione, capacità di rinnovarsi e soprattutto un patto tra pubblico e privato per la rigenerazione urbana». Quindi gli interventi di Simona Baldocchi Presidente FIMAA, Sebastiano Giovannelli Presidente FNAARC, Patrizia Caimi Presidente 50&Più, Claudia Parmeggiani Presidente Terziario Donna e Stella Scarpa Presidente Gruppo Bellezza, Salute e Benessere; seguiti da Gabriella Uguccioni Consigliera Nazionale Gruppo Donne FIPE, Mario Di Remigio Presidente FIPE , Paolo Costantini Presidente Federalberghi, Marco Filippetti Presidente APA Hotels e Luciano Cecchini Presidente Alberghi Consorziati.

Ente Bilaterale

I lavori sono proseguiti con un approfondimento sull’Ente Bilaterale, organismo paritetico che offre servizi e prestazioni ai settori del commercio, del turismo e dei servizi, con Caterina Campolucci, Segretaria Organizzativa Filcams-CGIL Pesaro e Urbino; Domenico Montillo, Segretario Generale Aggiunto Fisascat CISL Marche; Massimo Ravaglia, Componente Segreteria UILTuCS UIL.

Turismo e Itinerario della Bellezza

Il focus sul turismo, settore che da sempre sta particolarmente a cuore a Confcommercio Marche Nord, è stato aperto dall’onorevole Gianluca Caramanna: «Nelle Marche è in continua crescita e traina l’economia. Investiremo altre risorse per lo sviluppo delle aree interne». Il direttore Trufelli ha presentato il nuovo Itinerario della Bellezza nelle Marche, progetto di promozione che conta 28 Comuni: «Grande intuizione di Confcommercio, capace di dare risposta concreta allo sviluppo del territorio. Guardando al futuro la guida non sarà solo un elenco di destinazioni, ma un invito a scoprirle. Si trasformerà in un prodotto editoriale distribuito nelle edicole, librerie e piattaforme online. Creeremo pacchetti turistici con un’agenzia di viaggi che permetteranno di trasformare la comunicazione in prodotto acquistabile». Ha concluso Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche: «Facciamo diventare l’Itinerario un progetto regionale, opportunità straordinaria di sviluppo per le Marche».

Al termine tutti gli amministratori dei 28 Comuni dell’Itinerario sono stati premiati con una targa personalizzata.

E’ stata anche l’occasione per presentare il nuovo Comitato territoriale Giovani Albergatori della provincia di Pesaro Urbino.

Premiazioni

Confcommercio ha avuto il piacere di premiare sei importanti attività della provincia, con una targa al merito imprenditoriale e per l’attaccamento che da decenni le lega a Confcommercio. Tre grandi aziende che hanno contribuito allo sviluppo economico e al sistema imprenditoriale provinciale: Arturo Mancini Srl (Pesaro), Di.Ba. Spa (Pesaro), Cimas Srl (Urbania). E tre piccole aziende di Comuni dell’entroterra, delle attività che diventano un punto di riferimento della comunità, con un grande valore sociale: Daniela Ceripa (Cantiano), Bartolucci Gabriele (Fermignano), Fattoria Villa Ligi di Stefano Tonelli (Pergola).

