Auto finisce in una scarpata, il conducente soccorso e portato in ospedale

URBINO – I Vigili del fuoco sono intervenuti, poco dopo le 18, in località Cesane, per un’auto finita fuori strada in una scarpata di circa 20 metri.

La squadra di Urbino ha estratto il conducente e lo ha affidato alle cure dei sanitari del 118.

Successivamente, la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.

Presenti sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.

