La ASD Taekwondo Pesaro trionfa al 14° Open nazionale

PESARO – La ASD Taekwondo Pesaro torna dal 14° Open di Pesaro con un risultato di grande rilievo, confermandosi una delle realtà più solide e dinamiche del territorio. La squadra del maestro Federico Zazzaroni ha infatti conquistato la coppa come miglior squadra nella categoria Tecnica (Poomsae) e il terzo posto assoluto nella categoria Combattimento (Sparring), imponendosi tra numerose società provenienti da tutta Italia.

La competizione ha visto la partecipazione di atleti di tutte le età: bambini, ragazzi e adulti, dalle cinture bianche alle cinture nere. Per alcuni si è trattato del debutto assoluto in gara, mentre altri hanno portato sul tatami l’esperienza maturata anche in competizioni di livello internazionale. Un mix che ha dato vita a una squadra compatta, determinata e capace di distinguersi in entrambe le specialità.

Grande protagonista della giornata è stato anche il maestro Federico Zazzaroni, che oltre ad aver guidato e preparato gli allievi, è sceso in campo conquistando personalmente la medaglia d’oro nella sua categoria individuale di Poomsae.

“Siamo molto orgogliosi del percorso di tutti i nostri atleti che hanno affrontato questa gara con impegno, disciplina e spirito di squadra”, ha commentato il maestro Zazzaroni al termine della manifestazione. “Per molti era la prima esperienza, e vederli salire sul podio o superare le proprie paure è stato un successo più grande di qualsiasi medaglia”.

Con questi risultati, la ASD Taekwondo Pesaro conferma la qualità del proprio lavoro e guarda con entusiasmo alle prossime competizioni, continuando a promuovere sul territorio i valori di rispetto, crescita personale e marzialità che da sempre caratterizzano il taekwondo della scuola.

Chi desidera avvicinarsi a quest’arte marziale o ricevere informazioni sui corsi può contattare il maestro attraverso i canali social dell’ASD Taekwondo Pesaro o visitare il sito ufficiale: www.tkdpesaro.it

