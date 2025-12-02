Giovedì a Chiaravalle sarà presentato il nuovo saggio storico di Pietro Rinaldo Fanesi

CHIARAVALLE – Giovedì 4 dicembre alle ore 17:30 presso Isola di Chiaravalle (via G. Bruno n. 3) verrà presentato il nuovo saggio storico di Pietro Rinaldo Fanesi sul patto di non aggressione (e contestuale protocollo segreto) tra URSS e Germania nazista del 1939, denominato “patto Molotov – von Ribbentropp”, dai nomi dei ministri degli esteri dei due Paesi.

Il volume si sofferma in particolare sulla ricezione e sugli effetti causati dal patto negli ambienti antifascisti italiani ed europei.

Com’è stato possibile che il Paese leader del comunismo mondiale abbia firmato un patto con Hitler? Il nazifascismo, da nemico e male assoluto, a soggetto con cui scendere a patti, con cui sono possibili forse addirittura sinergie in ambito commerciale e con cui è lecito spartirsi un Paese (la Polonia)?

Un fatto storico è tra i più discussi e analizzati. Il libro di Fanesi si sofferma in modo molto originale sul dibattito interno all’antifascismo, dando conto delle varie posizioni e delle divisioni tra chi giustifica l’iniziativa staliniana in base a varie ragioni di ordine tattico e/o per contrapposizione alle democrazie liberali borghesi e chi invece la critica, attaccandola in modo non si rado pesante. Divisioni non solo tra diversi partiti e movimenti dell’epoca, ma anche trasversali, interni per esempio al Partito Comunista d’Italia dove si registrano voci in dissenso come quella di Camilla Ravera e Umberto Terracini.

La presentazione è organizzata dall’Istituto Gramsci Marche, dall’Associazione Culturale “L’isola” di Chiaravalle e dalla Fondazione Primo Maggio. Marina Melappioni presenterà l’autore e Jacopo Francesco Falà discuterà del libro.

