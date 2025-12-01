Torna allo Spazio Conad di Pesaro il pranzo di Natale per gli ospiti della mensa della Caritas

PESARO – Come ogni anno, lo Spazio Conad del Rossini Center di Pesaro ha ospitato il pranzo di Natale per gli ospiti della mensa Caritas cittadina.

L’iniziativa, promossa e offerta dai proprietari dello Spazio Conad, i coniugi Alberto Moretti e Barbara Nicolini, ha riunito oltre 60 persone. Gli ospiti hanno potuto godere di un momento di festa, seduti a tavoli allestiti per l’occasione, assaporando un menù speciale, che si è concluso con l’immancabile panettone.

«Per noi soci della cooperativa CIA-Conad – ha dichiarato Barbara Nicolini – anche questo rappresenta il nostro modo di intendere l’impresa. Abbiamo coinvolto i nostri collaboratori sia nella preparazione dei piatti che nel servizio ai tavoli. È un momento molto sentito e gratificante per condividere gioia e allegria, anche e soprattutto con chi ne ha più bisogno».

Alla giornata hanno partecipato anche i rappresentanti della Caritas, tra cui il presidente della Fondazione Caritas, don Marco di Giorgio, il direttore Roberto Drago, e gli operatori Claudia Moschini, Chiara Signoretti e Antonio Russo. Don Marco di Giorgio ha espresso così la sua gratitudine: «Questa è ormai una splendida tradizione. Siamo riconoscenti ad Alberto e Barbara per averla mantenuta, dando continuità a questo appuntamento e facendo sentire tutti come a casa».

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete dei negozi è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2024 si è attestato a circa 3,2 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2023. La cooperativa associa una rete multicanale di 257 punti vendita al 31/12/2024; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa oltre 11mila persone.

