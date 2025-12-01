Durante la festa annuale dello sport consegnate delle onorificenze a Francesco Fradeani e Stefano Caporelli

ANCONA – Due i premiati nella sezione pugilato per la festa annuale dello sport targata CONI per la consegna delle onorificenze al merito sportivo nella provincia di Ancona: Francesco Fradeani e Stefano Caporelli.

Il primo è stato insignito della Stella d’argento mentre al secondo è andato un diploma per l’impegno, la dedizione e la competenza da sempre dimostrati con passione nel pugilato.

L’avvocato Francesco Fradeani, 49 anni, con studio legale ad Ancona e Docente presso la facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre, dopo un breve trascorso giovanile da atleta, ha operato come giudice sportivo, prima regionale e poi a livello nazionale con vari incarichi fra cui ultimo Presidente della Corte di Appello Federale. Oltre 20 anni passati ad amministrare la giustizia nella “Noble Art” con saggezza ed assoluta imparzialità.

Stefano Caporelli tecnico della Nuova Pugilistica Dorica è fortemente impegnato nel pugilato curando con assoluta competenza e dedizione tutti i comparti dal giovanile alla elite e sta ottenendo grossi successi. E’ impegnato anche nel sociale e nella disabilità.

Presente il Vicepresidente regionale Adelchi Tonucci che si è complimentato con entrambi e li ha ringraziati per l’impegno profuso nel loro lavoro.

