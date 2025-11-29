Usb Lavoro Privato Ancona chiede trasparenza da parte di Edison sulle reali intenzioni industriali

ANCONA – USB Lavoro Privato Ancona interviene sulla vicenda Edison di Jesi a seguito del comunicato diffuso dalla CISL, poiché riteniamo necessario chiarire alcuni aspetti che nel documento risultano insufficienti e non rispondenti alle reali esigenze dei lavoratori e del territorio.

Il comunicato CISL appare infatti come il consueto volantino di impostazione concertativa, privo di un’analisi concreta dei fatti. Si parla genericamente di “segnali di disimpegno” da parte di Edison senza indicarne la natura, senza descriverli e senza approfondire le responsabilità industriali che hanno portato alla situazione attuale.

Ancora una volta, assistiamo a un metodo in cui il sindacato diventa semplice tramite delle comunicazioni aziendali, invece di svolgere il ruolo autonomo e critico che i lavoratori si aspettano. Dimenticando le vittime, le cause ancora pendenti per la vicenda Montedison di Marina di Montemarciano.

USB ribadisce che la nostra azione è sempre stata chiara: prima la salute, prima l’ambiente, prima la sicurezza, senza cedere a pressioni né a scorciatoie. Abbiamo sollevato per tempo le criticità legate al progetto della piattaforma rifiuti e agli impatti sul territorio, quando altri minimizzavano o liquidavano queste osservazioni come allarmismi.

Il territorio e i lavoratori oggi pagano quella mancanza di vigilanza critica.

Non accettiamo che la multinazionale utilizzi i posti di lavoro come arma di ricatto, condizionando le istituzioni e l’opinione pubblica.

La salute e la qualità della vita della comunità non possono essere barattate con la minaccia di chiusure o ridimensionamenti.

USB ricorda inoltre che la situazione del lavoro indiretto non può essere evocata solo oggi come emergenza improvvisa:

da anni questa filiera soffre di una gestione opaca, senza un vero piano industriale e senza un confronto trasparente con il sindacato realmente rappresentativo e indipendente.

USB Lavoro Privato Ancona chiede:

trasparenza piena da parte di Edison sulle reali intenzioni industriali;

da parte di Edison sulle reali intenzioni industriali; una valutazione indipendente sulle condizioni dell’impianto e sulle attività previste;

sulle condizioni dell’impianto e sulle attività previste; che non siano le multinazionali a dettare l’agenda alle istituzioni;

soluzioni occupazionali solide e durature, senza scorciatoie né patti al ribasso.

La difesa dell’occupazione non si fa accettando qualsiasi imposizione aziendale: si fa pretendendo rispetto per i lavoratori, per il territorio e per la salute collettiva.

