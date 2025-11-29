Ragazzo precipita in una zona impervia, soccorso in serata dai Vigili del fuoco

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa sera, alle ore 20.30 circa, nella zona dell’ex ospedale Umberto I di Ancona per soccorrere un ragazzo precipitato per circa otto metri in una zona impervia e non facilmente accessibile.

La squadra dei Vigili del fuoco, appena allertata, ha raggiunto il ragazzo, lo ha stabilizzato per consentire il recupero con manovre Speleo Alpino Fluviali. L’intervento è stato gestito in collaborazione con il personale del 118.

