L’Università celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità

di FEDERICO GIRELLI*

ROMA – Il 3 dicembre 2025 si celebrerà la “Giornata internazionale delle persone con disabilità”. Per l’occasione martedì 2 dicembre i Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze della Formazione e IDEAS – Research Center dell’Università degli Studi Roma Tre hanno promosso il Convegno “La persona con disabilità protagonista della propria vita tra prospettive normative e nuove tecnologie” che si terrà presso l’Aula Magna del Rettorato.

La celebrazione non vuole essere meramente rituale, ma funzionale a mettere a fuoco il fatto che c’è ancora una larga parte dell’umanità che troppo spesso non si vede riconosciuto appieno il proprio ruolo: iniziative come questa servono proprio ad incidere sul contesto socio-culturale, con cui le persone con disabilità e le loro famiglie si trovano a confrontarsi quotidianamente.

L’approccio culturale per cui da una parte ci siano i c.d. “normali” e dall’altra i “disabili” ancora oggi fatica ad esaurirsi. Occorre invece rendersi conto che su questo nostro piccolo terzo pianeta esiste un unico genere umano, fatto di persone, ognuna con le sue peculiarità, ognuna con la sua dignità: il punto vero è che la disabilità è una delle tante manifestazioni della persona umana, collocata al centro del programma costituzionale repubblicano.

I lavori del Convegno si apriranno con i saluti istituzionali del Rettore Magnifico, prof. Massimiliano Fiorucci, della Direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione, prof.ssa Paola Perucchini, del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, prof. Antonio Carratta, della prof.ssa Barbara De Angelis, Delegata del Rettore alla disabilità, e del prof. Fabio Bocci della Società Italiana Pedagogia Speciale (SIPeS).

Ad entrare nel vivo dell’incontro di studio sarà proprio il prof. Bocci che svolgerà la prima relazione intitolata “I processi inclusivi a un bivio, tra negazioni, nuove istituzionalizzazioni e opportunità trasformative”; seguirà poi quella del prof. Carlo Colapietro del Dipartimento di Giurisprudenza che illustrerà “Il riordino delle fonti in materia di disabilità”. Prenderà quindi la parola la prof.ssa Elena Vivaldi della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Esperta nazionale per l’Italia nel network EDE (European Disability Expertise) finanziato dalla Commissione europea; i lavori si chiuderanno con la relazione del prof. Federico Girelli dell’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma dedicata al tema “Intelligenza artificiale e disabilità”.

I relatori si confronteranno sugli scenari aperti dalla recente adozione dei decreti di attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227 “Delega al Governo in materia di disabilità” e dall’entrata in vigore della legge 23 settembre 2025, n. 132 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”. Si cercherà, tra l’altro, di verificare se le novità normative effettivamente agevolino i processi utili a rendere le persone con disabilità davvero protagoniste della propria vita, in linea con il canone ispiratore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 18/2009) espresso nell’adagio «nothing about us, without us», che sancisce la doverosità del coinvolgimento dei diretti interessati nelle scelte che li riguardano e che vede una sua significativa declinazione nel paradigma dell’«autonomia protetta», approfondito e valorizzato nel bel libro della professoressa Giuditta Matucci “Persona, formazione, libertà. L’autorealizzazione della persona con disabilità fra istruzione e legal capacity”.

Il Convegno è inserito fra gli “Appuntamenti” dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti.

*Professore di Diritto costituzionale – Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma – Presidente del Comitato Siblings – Sorelle e fratelli di persone con disabilità

