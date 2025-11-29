Alla Rocca Malatestiana di Fano l’iniziativa “Identità Violate – Violenza, Consapevolezza, Rinascita” / FOTO

FANO – La Rocca Malatestiana di Fano ha ospitato l’iniziativa pubblica “Identità Violate – Violenza, Consapevolezza, Rinascita”, promossa da ConfapiD Gruppo Imprenditrici di Confapi Pesaro e Urbino in collaborazione con l’Associazione Vittime Riunite d’Italia e dedicata alla riflessione sul tema della violenza, della consapevolezza e dei percorsi di rinascita personale e sociale.

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali di Lucia Tarsi, Assessore del Comune di Fano con deleghe: Cultura, Biblioteche, Pari opportunità e Politiche sociali, che ha richiamato l’importanza di offrire spazi di ascolto reali e concreti alle persone che vivono esperienze di sofferenza.

Ha portato il suo contributo anche Giandonato Zaccaro, Vicepresidente di Confapi Pesaro Urbino, sottolineando il ruolo delle associazioni territoriali delle imprese nella sensibilizzazione e nel sostegno alle vittime.

Uno dei momenti più intensi dell’iniziativa è stato l’intervento di Romina Scaloni, che ha condiviso la propria storia personale: un percorso segnato dall’HIV, dalla discriminazione e dalla successiva rinascita interiore. Le sue parole hanno offerto al pubblico una prospettiva autentica sulla forza della resilienza.

A seguire, è stato proiettato il cortometraggio “Va tutto bene”, diretto dal regista Domenico Costanzo tratto dalla storia di vita della Financial Manager Sonia Giacometti, che con un video messaggio ha illustrato il significato, gli obiettivi e il contesto creativo della sua opera, dedicata al tema della violenza sulle donne.

Il confronto è stato arricchito dagli interventi di:

Alice Ercolani, Presidente ConfapiD

Angelo Bertoglio, Presidente Associazione Vittime Riunite d’Italia

Romina Pierantoni, Consigliera di Parità della Provincia di Pesaro e Urbino

Laura Brutti, Psicologa

Catia Letizi, Avvocato

La conduzione dell’appuntamento è stata affidata a Francesca Guidi, che ha coordinato i diversi momenti con equilibrio e sensibilità.

Spazio anche all’arte e alla meditazione con l’esibizione della cantante meditativa Silvia Orciari, che ha offerto un momento di raccoglimento grazie al suono delle campane armoniche.

Le immagini scattate durante l’evento mostrano la partecipazione attenta del pubblico, i vari interventi dei relatori e alcuni momenti salienti della testimonianza e della discussione.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di ascolto e approfondimento per riflettere sulla complessità della parola “violenza” e sulla necessità di un impegno collettivo per promuovere consapevolezza, rispetto e cambiamento culturale.

