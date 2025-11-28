Torna a Polverigi la sfida culinaria tra le Pro Loco marchigiane

Una gara di gusto e tradizioni, organizzata dal Comitato Unpli Ancona

POLVERIGI – Torna l’appuntamento con MA(R)CHECHEF, la gara culinaria che vede sfidarsi ai fornelli le Pro Loco marchigiane in un evento ricco di gusto, tradizioni e convivialità.

L’iniziativa, organizzata dal Comitato UNPLI Ancona con la collaborazione di UNPLI Marche, UNPLI Ascoli Fermo, UNPLI Macerata e UNPLI Pesaro Urbino, rientra nel progetto finanziato dalla Regione Marche ed è patrocinata dal Comune di Polverigi.

L’edizione 2025 si terrà Domenica 30 novembre alle 12.30 al Teatro della Luna di Polverigi, dove due squadre – Acqua e Fuoco – capitanate dagli chef Massimo Bomprezzi e Vittorio Serritelli, presenteranno al pubblico un pranzo su prenotazione con degustazione dei migliori piatti preparati dalle Pro Loco partecipanti.

Verranno serviti due primi piatti, due secondi e due dolci e a decretare i vincitori ci sarà una giuria di qualità con Veronique Angeletti presidente di giuria e il voto del pubblico presente alla manifestazione.

«Finalmente siamo riusciti a mettere a punto l’edizione speciale di MA(R)CHECHEF, gara culinaria che inseriremo nel progetto finanziato dalla Regione Marche per la promozione e la valorizzazione dei nostri territori, dei prodotti tipici, delle tradizioni e per far conoscere lo straordinario lavoro che le nostre Pro Loco mettono in campo con tanto impegno. Non abbiamo dubbi sulla replica del successo ottenuto nella prima edizione e nella seconda edizione con un pubblico attento che aspetta con trepidazione l’evento. Il racconto delle tradizioni dei luoghi, le ricette delle nonne, la convivialità contribuiscono all’ottima riuscita di questa manifestazione», dichiara Loredana Caverni, Presidente UNPLI Ancona.

«MA(R)CHECHEF è una manifestazione che racconta l’anima delle Marche: autenticità, accoglienza, volontariato e un patrimonio gastronomico unico. Le Pro Loco portano avanti con passione il valore delle tradizioni e dei prodotti tipici, trasformandoli in esperienze di comunità. Siamo felici di sostenere questa iniziativa che unisce i territori e valorizza il lavoro straordinario dei nostri volontari», afferma Marco Silla, Presidente UNPLI Marche.

Info e prenotazioni 3355780936; unpliancona@unpliancona.it

