Centri per le famiglie dell’Ambito 10: dicembre tra creatività, feste e momenti di ascolto

SASSOFERRATO – Un mese di laboratori, racconti e incontri per bambini e genitori a Fabriano, Cerreto d’Esi e Sassoferrato

Dicembre porta con sé tutta la magia delle feste nei Centri per le Famiglie dell’Ambito Territoriale Sociale 10, con laboratori creativi, letture e momenti di condivisione pensati per accompagnare bambini e genitori verso il Natale. Come sempre, le attività sono gratuite e rappresentano un’occasione preziosa per stare insieme, imparare giocando e condividere esperienze educative e affettive.

Centro per le Famiglie di Fabriano

Via Petrarca n. 39, Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 18.30

Nel mese di dicembre, il Centro di Fabriano si trasforma in un vero laboratorio delle feste.

I martedì saranno dedicati alla fantasia e alla manualità: Cartoline di Natale (2 dicembre, 4-10 anni), CartaStorie (9 dicembre, 4-10 anni) e Alberelli pendenti (16 dicembre, 3-10 anni).

I mercoledì si colorano di creatività con Disegni di sale (3 dicembre, 2-10 anni), Decoupage natalizio (10 dicembre, 4-10 anni) e Crea la tua tombola (17 dicembre, 2-10 anni).

Il giovedì si gioca con i materiali: Mosaici con la pasta (4 dicembre, 3-10 anni), Lanterne di Natale (11 dicembre, 4-10 anni) e Tombolata di Natale (18 dicembre, per tutti).

Il venerdì 5 dicembre il centro resterà chiuso, ma il 12 e 19 dicembre si riparte con Manine all’opera, Natale in arrivo! (0-3 anni) e Racconti sotto l’albero (0-6 anni).

Sabato 13 dicembre, alle ore 10.00, evento speciale in Piazzetta del Podestà: Natale Naturale – Decorazioni con i regali del bosco (4-10 anni), in collaborazione con il Centro “Città Gentile”.

Centro per le Famiglie di Cerreto d’Esi

Centro di Aggregazione “L. Mazzolini”, Via della Repubblica n. 1, Sabato 20 dicembre ore 10.00

A Cerreto d’Esi, l’appuntamento di dicembre celebra la dolcezza e la tradizione con Facciamo i biscotti delle feste, laboratorio speciale per grandi e piccoli, in collaborazione con le nonne de La Comunella.

Nella sede dell’associazione, in Via Belisario n. 53, i partecipanti prepareranno insieme le classiche “paste della Befana”, scoprendo ricette tramandate nel tempo e respirando la magica atmosfera del Natale.

L’attività è aperta a tutti (3-99 anni) e gratuita, con prenotazione entro il 18 dicembre scrivendo a centrifamiglie.ambito10@gmail.com.

Centro per le Famiglie di Sassoferrato

Piazzale IV Novembre, ex Stazione ferroviaria, Venerdì dalle 17.00 alle 18.30

A Sassoferrato, dicembre sarà un mese di creatività e festa.

Il 5 dicembre, Fare pittura con Simona Barbaresi (5-10 anni); il 12 dicembre, W il Natale! con racconti e laboratorio creativo (dai 2 anni in su); il 19 dicembre, Prepariamo le tovagliette per Babbo Natale! (dai 2 anni in su).

Tutti i laboratori sono gratuiti, con iscrizione annuale, e offrono ai bambini e alle famiglie un modo semplice e gioioso per vivere insieme l’attesa delle feste.

Spazio Genitori

Anche a dicembre continua il servizio Spazio Genitori, lo sportello gratuito di ascolto e consulenza educativa per mamme e papà.

Un luogo accogliente dove prendersi una pausa, condividere emozioni e confrontarsi con un’operatrice su temi educativi, dubbi e relazioni familiari.

I colloqui si svolgono su appuntamento presso le sedi dei Centri per le Famiglie di Fabriano (Via Petrarca 39) e Cerreto d’Esi (Via della Repubblica 1).

Per appuntamenti: spaziogenitori.ambito10@gmail.com

Come sempre, la partecipazione a tutte le attività è gratuita, previa iscrizione annuale ai Centri.

Per info e prenotazioni: centrifamiglie.ambito10@gmail.com. I Centri per le Famiglie sono anche su Facebook e Instagram: @centri_famiglie_ambito10

