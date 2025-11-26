Carbone: “L’Amministrazione di San Costanzo contraria a qualsiasi ampliamento della discarica”

di DOMENICO CARBONE*

SAN COSTANZO – È paradossale leggere oggi certe ricostruzioni da parte di chi, quando era al governo del territorio, non ha cancellato proprio niente. Anzi: forse non hanno neppure letto l’attuale Piano Provinciale dei Rifiuti, oppure – temo – non lo hanno capito.

Nel vecchio piano, la cui storia parte da lontano, nel 2016, si è deciso – con il contributo dei voti di quello stesso gruppo di chi oggi tenta di ripulirsi la coscienza raccontando il falso – che le discariche di Tavullia e Urbino dovessero essere chiuse addirittura in anticipo. È scritto nero su bianco.

Risultato?

Che la discarica di Monteschiantello, già allora vicina alla saturazione, veniva eletta a unica discarica provinciale, con la conseguenza inevitabile: ampliare un sito già pieno.

Non solo: la precedente amministrazione del PD di Fano – gli stessi “amici” politici di Uniti per San Costanzo – aveva addirittura ipotizzato un ampliamento di ettari interi, un progetto che avrebbe più che raddoppiato l’attuale discarica, e lo avrebbe fatto interamente verso San Costanzo.

Questo sì che avrebbe devastato il nostro territorio.

Oggi, gli stessi che allora votarono quelle scelte, vengono a fare la morale.

È quantomeno grottesco.

Chiariamo un punto fondamentale:

L’amministrazione di San Costanzo è contraria a qualsiasi ampliamento.

Lo eravamo, lo siamo, e lo saremo.

Ma è bene che i cittadini sappiano la verità:

l’ipotesi di incremento volumetrico di cui si parla oggi – e di cui, preciso, non c’è stata alcuna discussione ufficiale che coinvolga il Comune di San Costanzo – non ha nulla a che vedere con gli scenari devastanti del passato.

Si tratterebbe (sempre in teoria, perché finora abbiamo letto solo come tutti sui giornali) di un intervento interamente dentro il perimetro attuale, e ricordo ancora una volta che quel perimetro è nel Comune di Fano, non si sposta di un millimetro verso San Costanzo.

Ripeto: nel 2025 è anacronistico parlare ancora di discariche.

E lo abbiamo detto in ogni sede, ogni volta che siamo stati interpellati.

Chi oggi si agita facendo finta di difendere il territorio dovrebbe prima di tutto rispondere delle scelte che ha fatto ieri. Perché se oggi il tema Monteschiantello esiste, è proprio a causa del Piano che loro stessi hanno votato nel 2016.

Noi non cancelliamo la memoria dei cittadini.

Sono altri che provano a riscriverla. E non ci riusciranno.

*Sindaco di San Costanzo

