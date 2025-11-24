 A Sassoferrato arriva il “Natale Solidale”, un gesto che scalda il cuore

di LUCIA PANETTI*

SASSOFERRATO – Forza Italia Sassoferrato partecipa con entusiasmo a “Natale Solidale”, l’iniziativa promossa da Forza Italia Giovani Nazionale e pensata dalla referente per il sociale Martina Ratta per aiutare chi sta vivendo un momento di difficoltà.

Dal 28 novembre al 13 dicembre, ogni venerdì e sabato mattina, la sede di Forza Italia in via Martiri della Libertà sarà aperta per raccogliere beni alimentari di prima necessità.

Tutto ciò che verrà donato andrà direttamente ad associazioni di Sassoferrato, che provvederanno a distribuirlo alle famiglie che ne hanno più bisogno.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare: anche un piccolo contributo può diventare un grande aiuto.

Perché, come ricordiamo spesso, “è un piccolo gesto che può fare la differenza”, soprattutto a Natale.

*Coordinatrice di Forza Italia – Sassoferrato

