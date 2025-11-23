I Carabinieri in piazza contro ogni forma di violenza

ANCONA – Questa mattina (e fino alle ore 13:00 odierne) i Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona hanno allestito in Piazza Ugo Bassi un infopoint contro la violenza sulle donne, assistiti dalle volontarie dell’Associazione “Donne e Giustizia”.

L’iniziativa, che già l’anno scorso era stata svolta in Piazza Roma, anche quest’anno vuole contribuire a diffondere un concreto segnale di presenza dell’Arma tra la gente, portando idealmente in strada la caserma dei Carabinieri, quale luogo sicuro ove confidarsi sulla propria condizione di soggezione agli abusi e trovare una via per uscirne definitivamente.

La Stazione Mobile collocata nei pressi del terminal dei bus è divenuta così un ufficio, al riparo dalle intemperie e dagli sguardi, al cui interno sono state accolte dai militari le persone che necessitavano di supporto o anche di un semplice consiglio.

Il tutto impreziosito dalla presenza delle volontarie del centro antiviolenza provinciale Donne e Giustizia, che hanno potuto illustrare il percorso di cura, consulenza e assistenza che la struttura offre nei confronti delle persone in difficoltà.

