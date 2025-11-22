Venticinque anni di versi riassumono la vita di Tiberio Crivellaro

di ADONE BRANDALISE

Forse è inevitabile di fronte a un gesto poetico che susciti la sensazione che in esso si produca un evento non riducibile a un pure decoroso esercizio letterario, avvertire come un segnale insistente che invita distogliere l’attenzione dalla datità del testo, ovvero dal suo stare come un fatto compiuto, pronto per un’archiviazione decorata di recensioni lusinghiere, per rivolgerla alla presente e non sedata istanza che lo ha promosso e che sembra non cessare di volerlo così come si è fissato in parole pienamente dettate e pure come altro, che la forma poetica custodisce come un desiderio inesausto. La poesia ambientata in quello che tra Hoelderlin e Heidegger si intitolerebbe “tempo della miseria” nei suoi episodi in cui l’approfondimento di questa condizione tende a coincidere con la non rassegnazione al silenzio come unico approdo non marcato dall’indecenza, propone assai spesso un‘evidenza paradossale: la poesia trova la sua risorsa estrema e forse inesauribile nell’assenza di giustificazioni, nel nulla che là dove si supporrebbe abitare il suo fondamento congeda il fantasma di una rassicurante antecedenza legittimante per consentirle di approssimare un che di reale, schiudendo un presente in cui si sostenga seppur periclitantemente quell’accento acuto di cui dice Paul Celan.

Tiberio Crivellaro giunge a quest’ultima silloge dopo un percorso lungo e per sua vocazione accidentato, dove le tracce delle molte fasi intellettuali e esistenziali convissute con la sua pratica della scrittura tendono spesso a mostrarsi come cicatrici. In questa raccolta esse paiono affollarsi rispondendo a un richiamo che di suo sembrerebbe volerle congedare. Ed è come se queste pagine portassero il segno dell’impulso distruttivo di un autore pentito – ma fortunatamente mai del tutto – di aver ceduto scrivendole e divulgandole alla seduzione di un rituale ormai improponibile. Ma è proprio da questo concretissimo rischio, dalla negazione aspra e scontrosa di qualsiasi transazione con le retoriche che infidamente rassicurano sui destini della letteratura e sulle ragioni di leggi e consuetudini della sopravvivente repubblica delle lettere, che questa scrittura trova il suo alimento, il pensiero che non resiste alla spinta che lo porta a cercare nella parola poetica una manifestazione piena del desiderio che lo promuove.

Così, sull’onda scaturita da questa risorgiva, navigano materiali che rinviano agli incroci dell’itinerario intellettuale dell’autore con momenti in varia misura e in tempi diversi rilevanti nella storia culturale dell’ultimo cinquantennio ( Crivellaro ha intrecciato la sua costante consuetudine con il verso con una multiforme attività di critico, saggista e promotore di cultura, con una costante propensione ad attingere alle risorse dell’impresa psicoanalitica ), ma qui non risulta messa in giuoco la loro sedimentazione ideologica o i loro palinsesti accademici quanto la loro perdurante impronta nel vissuto. E con questa avvertenza andrà a nostro avviso apprezzato il riproporsi in queste liriche l’istanza della poesia civile o, per meglio dire, la rivendicata valenza civile della poesia, anche e soprattutto quando la sua prestazione politica consista non tanto nella celebrazione in versi di precostituiti contenuti, ma nell’impatto del suo corpo con i suoi effetti di verità sul repertorio in sofferenza delle idee ricevute. Ma soprattutto a valle di questa sistematica dismissione di ideologismi si potrà rinvenire più di una zona in cui la poesia, senza garanzie o protezioni riesperimenta la sua antica consanguineità con il canto. Aperture che i soprassalti aggressivi con i quali spesso l’autore tende a spezzarne la malia rendono più vere.

