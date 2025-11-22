Numerosi interventi dei Vigili del fuoco per la neve caduta nell’entroterra / VIDEO

ANCONA – I Vigili del fuoco sono impegnati dalle prime ore della mattinata nelle zone interne della regione a causa delle precipitazioni nevose che stanno interessando il territorio.

Le squadre stanno effettuando diversi interventi per la rimozione di rami e alberi pericolanti appesantiti dalla neve e per prestare soccorso ad automobilisti rimasti in difficoltà lungo le arterie viarie.

I Vigili del fuoco hanno effettuato circa 60 interventi in tutto il territorio. Le operazioni hanno riguardato automobilisti in difficoltà a causa della neve e della pioggia, il recupero di veicoli bloccati, la rimozione di rami pericolanti dalle strade, sottopassi allagati e le infiltrazioni d’acqua in edifici.

QUI SOTTO un video:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati