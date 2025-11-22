La magia del Natale 2025 si accende a Mondolfo e Marotta

MONDOLFO – Anche quest’anno, il territorio di Mondolfo e Marotta si appresta a vivere il periodo natalizio con un programma denso di eventi, ideato per immergere residenti e visitatori nella splendida atmosfera delle feste.

Una vasta proposta di iniziative che coniugano perfettamente la tradizione con momenti di puro divertimento e che è frutto della fondamentale collaborazione tra le associazioni locali e il Comune di Mondolfo.

Una serie di appuntamenti pensati per tutta la famiglia che trasformano le celebrazioni del Natale 2025 in un’occasione di incontro, creatività e partecipazione per l’intera comunità, dal borgo storico al mare.

Sabato 22 novembre alle ore 18:00 il consueto appuntamento invernale della rassegna letteraria “Come un libro all’aperto”, che ospiterà l’autore Lorenzo Marone per la presentazione del suo ultimo libro “Ti telefono stasera” edito da Feltrinelli.

Nelle giornate di domenica 23 e 30 novembre e lunedì 8 dicembre, si terrà lo “Scintillante Natale al Chiostro” con i tradizionali mercatini di Natale, organizzato dall’Associazione Pro Mondolfo presso il chiostro di Sant’Agostino.

L’11° edizione de “Il Natale più Bello nel Borgo più Bello”, organizzata dalla Proloco Tre Colli, si svolgerà domenica 7 e 14 dicembre dalle ore 15:00 nel centro storico di Mondolfo con il tradizionale spettacolo dei biroccini che animerà le vie del borgo, numerose iniziative rivolte ai più piccoli e i canti natalizi degli alunni della scuola primaria “Moretti”.

Domenica 14 dicembre alle ore 18:30, presso la Collegiata di Santa Giustina, sarà la volta del tradizionale concerto di Natale del corpo bandistico “Santa Cecilia”.

Venerdì 19 Dicembre nella splendida cornice della Chiesa di Sant’Agostino, si terranno alle 18:00 e alle 21:00 i due concerti natalizi eseguiti dagli studenti dell’Istituto “Fermi”.

A Marotta, in Piazza dell’Unificazione, sabato 6 Dicembre, la magia del Natale approderà sul lungomare con l’evento “Il Mare d’Inverno sotto l’albero”, organizzato dalla Pro Loco Marotta in collaborazione con Associazione Bagnini, “El Croc” e “Chi Bravi en Fatti Diversi”.

Il pomeriggio vedrà la presenza degli alunni delle scuole Campus, Fantini e Raffaello che animeranno l’atmosfera con canti natalizi e mercatini, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Omphalos, che sarà presente anche con il proprio stand.

Tra le celebrazioni più sentite e attese delle festività, spicca “PresepePaese“, il celebre presepe vivente di Mondolfo giunto alla 31ª edizione. Una rievocazione che trasforma le antiche vie e gli angoli più suggestivi del borgo in un quadro natalizio d’altri tempi. Le rappresentazioni si terranno venerdì 26 dicembre e domenica 4 gennaio dalle 17:30 alle 19:00.

Le iniziative natalizie a Marotta proseguono con un altro evento dedicato alle famiglie: “Natale al Parco di Stelle”, organizzato dall’Associazione Malarupta, che si terrà nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre presso i Giardini di Via Molise. A caratterizzare questa giornata è “il giardino dei baratti”, un angolo magico dove i bambini potranno incontrarsi e scambiare i loro giocattoli. Un modo divertente e interattivo per dare nuova vita agli oggetti e imparare l’arte del dono.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutte le associazioni locali e i volontari per l’instancabile impegno che rende possibile la realizzazione di questi eventi e ci permette di immergerci appieno, in questo periodo dell’anno, nella calda e autentica atmosfera natalizia.

Il programma completo e dettagliato delle iniziative natalizie è disponibile sul sito del Comune di Mondolfo e sulla pagina social “Destinazione Mondolfo Marotta”, oltre che sui canali delle singole associazioni organizzatrici.

