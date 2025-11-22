I Carabinieri di Fabriano restituiscono ad un’anziana vittima di truffa i soldi ed i gioielli del raggiro

Lunedì scorso, i militari dell’Arma avevano arrestato in flagranza i due truffatori, che si erano presentati a casa della 88enne con la tecnica del “finto maresciallo”

FABRIANO – Ieri mattina, la signora 88enne di Fabriano che lunedì scorso era stata raggirata da due truffatori con la solita tecnica del “finto maresciallo”, ha fatto visita ai militari della Compagnia Carabinieri del luogo.

La donna era incappata nel consueto schema fraudolento: due uomini, un 36enne e un 19enne, entrambi campani, le avevano inizialmente telefonato spacciandosi per militari dell’Arma e facendole credere che per tutelare in giudizio il figlio, sospettato di essere il presunto autore di un furto, occorresse versare subito una cospicua somma, da corrispondere in contanti o in oggetti preziosi.

La donna aveva quindi raccolto 2500 Euro e un mucchietto di gioielli, compresa la sua fede in oro, consegnandoli poi ai due malviventi che le avevano bussato poco dopo alla porta. Gli stessi erano stati però immediatamente braccati e tratti in arresto dai militari del Norm di Fabriano e della Stazione di Cerreto d’Esi, che avevano anche recuperato l’intera refurtiva.

La visita di ieri della donna presso la caserma dell’Arma Fabrianese è stata l’occasione per restituirle i propri averi, tra cui l’amata fede nuziale. I militari hanno quindi scambiato due chiacchiere con la signora, raccomandandosi con lei di diffidare per il futuro da analoghe pretese telefoniche e ricordandole che i Carabinieri non chiedono mai somme di denaro per la risoluzione di controversie giudiziarie o per qualunque altra ragione. La 88enne non ha saputo trattenere l’emozione per aver ricevuto indietro le sue cose, ricompensando con abbracci e sorrisi i Carabinieri che sono rapidamente venuti a capo della truffa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati