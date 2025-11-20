C’è anche l’Arte per ricordare le 11 coraggiose donne di Marotta

MONDOLFO – Ieri si è inaugurata la Mostra di arte contemporanea “Donne di Coraggio” presso il Salone Aurora del complesso monumentale Sant’Agostino di Mondolfo.

L’esposizione, di notevole interesse artistico-culturale, è stata promossa dall’associazione Mosaichiamo la Citta. Durante la serata sono intervenuti il vice sindaco Alice Andreoni, il consigliere regionale Nicola Barbieri, e l’assessore alle tradizioni Raffaele Tinti.

Cristina Cucchi curatrice dell’iniziativa ha riunito undici artisti che si sono ispirati alla vera vicenda delle undici ragazze di Marotta che, durante la Prima Guerra, si sono rese protagoniste di un atto eroico. Hanno soccorso i soldati del pontone Faà di Bruno che rimase incagliato al largo della costa di Marotta. Erano undici ragazzine che sfidarono le onde per salvare i soldati. Dimostrarono un coraggio che anche oggi commuove ed apre alla speranza.

La Cucchi ha ricordato che il progetto Mosaichiamo la Città ha coinvolto, in dieci anni, oltre quattromila persone. “Il mosaico abbellisce spazi grigi, apre quindi alla speranza”. Cristina ha ringraziato l’amministrazione, gli artisti e tutte le persone intervenute.

Gli artisti, che hanno esposto le loro opere sono: Delia Biele, Barbara Cardinali, Carlo Cecchi, Matteo Cingolani, Maria Grazia Focanti, Luciano Giuliodori, Valfrido Gazzetti, Monia Romanelli, Giovanni Schiaroli, Antonio Sorace e Abel Zeltman.

La serata inaugurale è stata allietata dalla lettura, da parte degli attori Enrico Borsini e Anna Laura Marchegiani, del testo teatrale di Vittorio Graziosi “Il viaggio di Giona”

Graziosi ha ricordato che le 11 ragazze hanno costruito “Una storia grande, che entra dentro le storie epiche”.

La mostra resterà aperta fino al 25 novembre 2025 con i seguenti orari 17.30-20.

Altri eventi sono la proiezione del film 11 eroine di Matteo Marcucci il 19, l’ omaggio all’artista Ketty Perrone con le poetesse di “nel verso giusto” il 20, alle 16.30.

L’iniziativa terminerà il 25 con la partecipazione alle 18.30 del missionario comboniano Padre Gabriele Perfetti, che si occupa delle donne indifese che vivono in America Latina.

