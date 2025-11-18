L’Arma dei Carabinieri ogni giorno al fianco delle donne

I Carabinieri di Ancona promuovono una serie di iniziative per far riflettere e sensibilizzare la collettività contro ogni forma di violenza e di abuso

ANCONA – L’Arma dei Carabinieri corre al fianco delle donne, ogni giorno, in un’incessante opera di prevenzione, di protezione e di contrasto alla violenza, in tutte le sue forme. Gli uomini e le donne in divisa si confrontano tenacemente con questa piaga silenziosa, ancora oggi contraddistinta da un muro di omertà che non è sempre semplice scardinare, allo scopo di arrivare al traguardo prima della violenza stessa. Per accendere i riflettori sul tema, in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, i Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona, in stretta sinergia con le Istituzioni e le associazioni di settore, danno vita ad iniziative di sensibilizzazione al fine di captare l’attenzione dell’opinione pubblica e di lanciare concreti segnali di speranza verso l’annullamento di qualsiasi forma di abuso o prevaricazione.

Già da inizio novembre, i comandanti delle Compagnie Carabinieri di Ancona, Jesi, Osimo, Senigallia e Fabriano stanno incontrando gli studenti dei licei della provincia per discutere su come imparare il rispetto e diffondere il rispetto. Il confronto e il dibattito con i giovani -che gli ufficiali dell’Arma stimolano nel corso degli incontri- sono rivolti a spronarli a comprendere la gravità sociale del fenomeno, ad indirizzarli verso una cultura dell’eguaglianza e del rispetto nonché ad arruolarli idealmente quali sentinelle della tutela, fianco a fianco con le Istituzioni.

Domenica 23 novembre, dalle ore 10:00, in Piazza Ugo Bassi ad Ancona, sarà collocato un info-point antiviolenza con la partecipazione, assieme alle donne dell’Arma, delle volontarie dell’Associazione Donne e Giustizia. Nella location sarà presente una Stazione Mobile dei Carabinieri e verrà allestito uno “spazio protetto” dove potersi confidare e confrontare con persone esperte, preparate e sensibili, per imparare a riconoscere la propria condizione di disagio o di sottoposizione ad abusi in ambito affettivo e studiare un percorso d’uscita e di sostegno.

Per l’intera giornata del 25 novembre le facciate della caserma di via della Montagnola ad Ancona, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, e quella di via De Gasperi a Montemarciano, sede della locale Stazione Carabinieri, saranno illuminate di arancione per la campagna internazionale “Orange the world” promossa da Soroptimist International per simboleggiare un futuro senza violenza e per ricordare a tutte le vittime che c’è sempre un luogo sicuro a cui rivolgersi. Nelle due caserme sono già operative altrettante “Stanze tutte per sé” (nella foto, quella di Ancona), luoghi protetti -creati in collaborazione con Soroptimist- per accogliere le vittime e accompagnarle nel delicato momento della denuncia.

Il quadro delle iniziative dell’Arma dorica si completa dotando tutte le sale d’attesa delle caserme della Provincia di manifesti e materiale informativo sulla violenza di genere e sui centri antiviolenza del territorio, non solo quale strumento di informazione e sensibilizzazione diffusa ma soprattutto per aiutare l’utenza femminile, che faccia accesso in una caserma dei Carabinieri anche per ragioni diverse, ad indentificare la propria condizione di schiavitù e determinarsi ad agire, denunciando e ricorrendo all’aiuto dei militari dell’Arma e dei professionisti della rete territoriale di assistenza. Il fine ultimo è diffondere una maggiore consapevolezza nelle donne affinché non accettino più, nel silenzio, soprusi e prevaricazioni e trovino la forza di allontanarsi, di troncare una relazione deleteria, di denunciare.

