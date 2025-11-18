A Fano un convegno sulla sicurezza in città: prospettive, strategie e collaborazione per il futuro

FANO – Il Lions Club di Fano, in collaborazione con la Confcommercio di Fano, ha organizzato un importante convegno dedicato al tema della sicurezza urbana, un argomento sempre più centrale nel dibattito pubblico e nelle politiche locali. L’iniziativa, intitolata “La Sicurezza nella Città di Fano”, si terrà il 20 NOVEMBRE alle ore 17 presso la Sala di Rappresentanza della Fondazione Carifano via Montevecchio 114, e riunirà esperti, magistrati, amministratori, rappresentanti delle forze dell’ordine, associazioni e cittadini.

L’obiettivo dell’incontro è analizzare le sfide attuali legate alla sicurezza cittadina, affrontando sia gli aspetti di prevenzione e controllo del territorio, sia quelli relativi al benessere sociale, alla partecipazione civica e alla collaborazione tra istituzioni e comunità.

Durante il convegno verranno trattati temi quali:

Bullismo, Violenza di genere e fenomeni di microcriminalità;

Valorizzazione delle reti territoriali e dei progetti di sicurezza partecipata.

L’evento vedrà la presenza e gli interventi del Sindaco di Fano Luca Serfilippi, del vicepresidente della Regione Enrico Rossi, del presidente Fondazione Carifano Giorgio Gragnola, del presidente Lions Club Fano Roberto Ianne, del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Pesaro Marco Mescolini, del Questore Francesca Montereali, del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Fano Giuseppe Esposito e del Comandante della Polizia locale Anna Rita Montagna, del presidente dell’Ordine Avvocati Pesaro Arturo Pardi, che offriranno un quadro aggiornato della situazione locale e presenteranno proposte e strategie future.

“La sicurezza non è solo controllo, ma soprattutto prevenzione, ascolto e collaborazione – sottolinea il Presidente del Club Lions di Fano avv. Roberto Ianne, organizzatore dell’evento –. Questo convegno vuole essere un’occasione concreta di confronto aperto alla cittadinanza, affinché Fano continui a crescere come città inclusiva, vivibile e protetta.”

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

