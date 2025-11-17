Tre feriti in un scontro avvenuto in serata sulla Statale 76

CASTELPLANIO – Nel tardo pomeriggio, poco prima delle 19, i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla Statale 76, all’altezza dello svincolo per Castelplanio–Cupramontana, a seguito di un incidente che ha coinvolto tre autovetture.

La squadra di Jesi, con attrezzature specifiche per interventi stradali, ha estratto uno dei conducenti rimasti bloccati in un’auto, affidandolo poi alle cure del personale del 118. L’area è stata messa in sicurezza.

La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso.

Tre in totale i feriti. Sul posto anche le Forze dell’ordine.

