Italia tra le grandi favorite per la vittoria della Coppa Davis 2025

Si punta sul rosso (e sull’azzurro) per il gran finale della stagione di tennis: Jannik Sinner e l’Italia partono con i favori del pronostico in vista di Atp Finals e Coppa Davis. Emerge dall’ultima indagine dell’Osservatorio Scommesse di Lottomatica, che analizza le preferenze di chi gioca online sui tornei che chiudono la lunga annata della racchetta.

Sul fronte Davis, in programma dal 18 al 23 novembre, l’Italia, bicampione in carica, svetta nei pronostici. Sugli azzurri, nonostante il forfait di Sinner, punta il 46,7% della platea, che dà fiducia a una selezione che può comunque contare su due top 30 come Musetti e Cobolli e su una coppia di specialisti per il doppio come Bolelli e Vavassori. Principale antagonista è la Spagna di Carlos Alcaraz, luì si presente a Bologna: la nazionale iberica raccoglie il 29,7% dei consensi, doppiando la Germania di Zverev, ferma al 13%. Intriga l’Argentina di Cerundolo ed Etcheverry (5,6%), mentre c’è meno fiducia su Repubblica Ceca (3,5%) e Francia (1,5%).

ATP Finals 2025: Jannik Sinner domina i pronostici

Anche i pronostici sulle Atp Finals, in corso a Torino, parlano italiano. Nel rinnovato testa a testa con Alcaraz, è Sinner a far la parte del leone: l’altoatesino, vincitore l’anno scorso, attrae ben il 71,5% dei consensi contro il 24,5% del rivale spagnolo.

Si ipotizza, dunque, l’ennesimo duello tra i Big Two del tennis moderno, capaci in stagione di spartirsi equamente gli Slam e di portarsi a casa, insieme, 17 dei 18 tornei giocati. Anche per questo, gli altri protagonisti delle Finals 2025, a cominciare dal numero 3 al mondo Zverev, finiscono nella voce Altro, che vale complessivamente il 4% della raccolta totale. Insomma, alla vigilia non c’è partita.

Sabalenka strafavorita per le WTA Finals 2025

Non c’era neppure a Riad, secondo gli scommettitori, che ipotizzavano un successo della numero 1 del ranking Aryna Sabalenka: sulla bielorussa ha puntato il 69% della platea. Invece, come spesso accaduto in passato, il torneo conclusivo della stagione femminile ha regalato sorprese. A vincere, in questa occasione, è stata Elena Rybakina, che ha chiuso il torneo da imbattuta dopo essere stata l’ultima a qualificarsi.



In questo senso, gli scommettitori hanno correttamente pronosticato la finale, dando, tuttavia, Sabalenka davanti alla kazaka (69% vs 13,5%), quest’ultima protagonista in realtà di un torneo super e di un finale di stagione importante, con 11 vittorie consecutive. Curiosità: per la quinta volta nelle ultime otto stagioni, a vincere le Finals è stata la numero 6 del seeding.

Dati alla mano, gli utenti hanno complessivamente avuto buon fiuto, ipotizzando un buon cammino per Amanda Anisimova (12%), in effetti poi semifinalista, e dando invece poca fiducia a Jasmine Paolini (5,5%), come pure a Coco Gauff e a Jessica Pegula. Colpisce trovare fuori dal podio previsionale Iga Świątek, numero 2 al mondo, protagonista però di una stagione di alti e bassi che non ha convinto gli scommettitori.

