Roberta Bruzzone nelle Marche: “I genitori ipercontrollanti? Occorrono esempi di adulti che sappiano regolare le emozioni”

NUMANA –“I genitori ipercontrollanti sono profondamente disturbati. La disciplina è fondamentale per una corretta educazione. Ma non ha niente a che fare con il controllo che, anzi, rende i giovani disabili emotivi. Fare il genitore è complesso: i ragazzi hanno bisogno di adulti capaci di regolare le proprie emozioni, dire no quando serve e contenere la rabbia che quel rifiuto può generare. Se certi segnali di sofferenza vengono ignorati, rischiano di radicarsi profondamente, modellando negativamente la personalità e generando adulti instabili, potenzialmente pericolosi”.

Non ha usato mezzi termini Roberta Bruzzone, psicologa clinica e forense, impegnata nella due giorni, ad Osimo e Numana del forum “Zerosei. Educare per crescere insieme” ad Osimo e Numana (Teatro La Nuova Fenice e Cinema Italia) tenutosi il 14 e 15 settembre e promosso dall’ATS 13 e dal Coordinamento Pedagogico Territoriale 0–6 anni. Richiamando anni di studio su casi di minori coinvolti in comportamenti violenti o autodistruttivi, la psicologa ha posto una domanda cruciale al pubblico: “Possiamo sviluppare strumenti predittivi? Possiamo riconoscere indicatori che, se intercettati per tempo, permettano di ricalibrare la traiettoria evolutiva di un essere umano? Occorrono genitori coerenti, presenti, credibili e prevedibili. Se verranno rispettate queste caratteristiche il percorso educativo è in discesa”, ha poi concluso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati