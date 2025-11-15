Inaugurata a Sassoferrato la nuova sede di Forza Italia

SASSOFERRATO – Si è svolta sabato 15 novembre l’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia Sassoferrato, un appuntamento che ha segnato un momento importante per la vita politica e associativa del territorio.

Durante l’evento, cittadini, istituzioni e sostenitori del partito hanno potuto conoscere il progetto della sede, pensata come luogo di ascolto, confronto e dialogo aperto alla comunità. La coordinatrice locale Lucia Panetti ha sottolineato: “è importante restituire a Sassoferrato un punto di riferimento stabile, capace di raccogliere le istanze del territorio e di trasformarle in proposte concrete”.

Al taglio del nastro hanno preso parte l’Assessore Regionale Tiziano Consoli, la Consigliera Regionale Chiara Biondi e il Vice Segretario Provinciale Cesare Morganti.

“Con l’apertura di questa sede continua l’azione di radicamento sul territorio come indicato dal nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani. Di solito si aprono sedi temporanee in campagna elettorale, oggi Forza Italia, a Sassoferrato, viaggia controcorrente, compie un’azione utile per il territorio dando voce con una sede ai tanti cittadini che vogliono essere ascoltati. Quello che normalmente si dovrebbe fare, qual partito che raccoglie le idee, le proposte le istanze e le rielabora in forma di proposte a chi governa. E al governo della Regione e della Nazione ci siamo anche noi. Siamo presenti con figure e ruoli importanti: consiglieri regionali, il Presidente del Consiglio regionale e un Assessore. Un caro saluto da chi, con puntualità, passione e abnegazione e grande costanza non ha mollato mai e ha creduto in questo progetto di rinascita di Forza Italia nelle Marche e nella Provincia di Ancona, per tutti ne cito tre, carissimi amici a cui va tutta la nostra stima: l’Onorevole e Coordinatore Regionale Francesco Battistoni, Gianluigi Tombolini (Segretario provinciale) e Daniele Silvetti, componente delle Segreteria Regionale. Il loro saluto che mi onoro di portare, su loro espressa richiesta, non è di circostanza ma è sincero e presente. Il loro augurio è rivolto a Lucia Panetti, giovane Segretaria, attivissima e soprattutto rappresentante competente di cui siamo tutti orgogliosi. L’impegno che mette per l’azione politica è per noi tutti uno stimolo a continuare perché ci sarà presto qualcuno o qualcuna che saprà ben cogliere il testimone. Grazie Lucia per quello che sei e per quello che fai, a nome di tutto il nostro partito. Un partito di libertà e di persone libere a cui siamo onorati di appartenere. E lo diciamo con il sorriso stampato in viso perché l’ottimismo e la voglia di fare, da noi, in Forza Italia non manca. Ringraziamo tutti gli amici di Sassoferrato e dei dintorni che sono venuti per partecipare a quest’evento. Forza Lucia e Forza Italia!” – Cesare Morganti, Vice Segretario di Forza Italia per la provincia di Ancona.

“L’inaugurazione della sede di Forza Italia a Sassoferrato è un segnale importante di radicamento e di vitalità del nostro movimento – ha dichiarato l’assessore regionale Tiziano Consoli –. Ogni nuova sede è un presidio di ascolto e partecipazione, un luogo in cui la politica torna a essere vicina alle persone e ai bisogni reali delle comunità. Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri a Lucia Panetti, segretario comunale, per l’impegno con cui guiderà la squadra locale, contribuendo a rafforzare la presenza di Forza Italia nel territorio.Questo è lo spirito che ci unisce: credere nella buona politica, costruita con serietà, passione e vicinanza alle persone.” – Tiziano Consoli, Assessore Regionale di Forza Italia.

«L’apertura della nuova sede di Forza Italia a Sassoferrato è un segnale importante di radicamento sul territorio e di rinnovato entusiasmo. Auguro buon lavoro alla nuova coordinatrice, Lucia Panetti, una giovane donna con tanta voglia di fare, capace di portare entusiasmo, idee e partecipazione. Una nuova cellula del partito che nasce con l’obiettivo di ascoltare, coinvolgere e valorizzare le energie del nostro entroterra. Un ringraziamento sincero va al nostro segretario nazionale e ministro degli Esteri Antonio Tajani, punto di riferimento costante per tutti noi, e al coordinatore regionale Francesco Battistoni, che con la sua guida ha saputo imprimere una direzione chiara e concreta alla nostra comunità politica nelle Marche. Forza Italia continua così a crescere, a organizzarsi e a rinnovarsi, anche nei piccoli centri, con la forza delle persone e delle idee che credono nel futuro del territorio», ha affermato Chiara Biondi, Consigliere regionale di Forza Italia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati