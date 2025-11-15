Giornata dell’adesione all’Unitalsi e concerto natalizio al Teatro Sperimentale di Ancona

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Come ogni anno, in occasione della prima domenica di Avvento, la Sottosezione di Ancona-Osimo dell’Associazione Unitalsi celebrerà domenica 30 novembre a Filottrano la Giornata dell’Adesione. Il rito rimane comunque un momento suggestivo che vede il rinnovo o l’adesione alla missione dell’Associazione, con l’attenzione particolare per coloro che vivono la condizione della malattia e della disabilità in genere.

Alla presenza dell’Assistente Ecclesiastico don Francesco Scalmati, presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Filottrano, alla Santa Messa delle ore 11.00,

verranno raccolte le adesioni dei singoli, ed al contempo si provvederà al tesseramento per l’anno che andiamo ad iniziare.

Inoltre, venerdì 5 dicembre, alle ore 21.00, presso il Teatro Sperimentale di Ancona, andrà in scena, sempre con l’organizzazione della Sottosezione di Ancona-Osimo dell’Associazione Unitalsi, il tradizionale Concerto Natalizio, intitolato “Tango Strings”.

Quest’anno siamo in presenza di una grande novità, che merita di essere conosciuta. Accanto all’incantevole musica del violino del pluripremiato Maestro Marco Santini, conosciutissimo a livello internazionale, parteciperà al concerto il Gruppo di Ballo “Cuentos Tango” di Macerata, con ben otto coppie di bravissimi artisti, che daranno vita ad un emozionante spettacolo, costituito da quattro pezzi musicali. L’evento verrà presentato dal giornalista Giacomo Giampieri, volto assai noto nella nostra realtà locale. Il concerto è patrocinato dal Comune di Ancona, che ha sostenuto la Sottosezione di Ancona-Osimo dell’Unitalsi in questa importante iniziativa. Sono stati invitati il sindaco Daniele Silvetti, l’intera Giunta, l’Arcivescovo Mons. Angelo Spina e la presidente regionale dell’Unitalsi Giorgia Rinaldi, oltre alle Autorità Civili e Militari. Si ringraziano gli sponsor Bufarini Servizi Ambientali di Falconara Marittima, Gigolè di Chiaravalle e la Tipografia Emmepiesse di Ancona, che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo, offrendo la consueta disponibilità.

Sicuramente, la Grande Musica ed il Tango Argentino vogliono essere un piccolo omaggio a quel Gigante della Nostra vita che è stato papa Francesco, in quest’epoca caratterizzata da tanti problemi legati ai conflitti che pensavamo di aver archiviato per sempre.

L’ingresso è libero, ma vi sarà la possibilità, per chi vorrà, di dare la propria offerta all’Unitalsi, un’Associazione preziosa per il Nostro Tempo, caratterizzato da tante, troppe fragilità.

Un motivo in più per non mancare al Concerto Natalizio del 5 dicembre con il Maestro Marco Santini e le ballerine e i ballerini del Gruppo “Cuentos Tango” di Macerata.

