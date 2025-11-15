sabato, Novembre 15, 2025
Finisce fuori strada con l’auto, soccorso e portato in ospedale

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 23:45 di ieri sera alla fine del tratto della superstrada SP 73 Bis, direzione Monte–Mare, per un incidente stradale.
Nell’incidente è rimasta coinvolta un’unica autovettura finita nei pressi di un fossato. La squadra di Fano ha estratto la persona all’interno dell’abitacolo e l’ha affidata alle cure del personale sanitario del 118. Presenti sul posto anche i Carabinieri.

 

