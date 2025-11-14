L’assessore Gessica Vitali presenta la giornata di prevenzione organizzata a San Costanzo

SAN COSTANZO – Il 22 novembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30, a San Costanzo in collaborazione con la sezione provinciale LILT si potranno effettuare anche quest’anno le visite senologiche gratuite presso gli ambulatori di San Costanzo in Viale della Libertà, 34 (locali concessi in comodato d’uso all’AST di Pesaro Urbino) e di Cerasa in Via Vittorio Veneto, 70 (ambulatorio della dott.ssa Annalisa Lapenna).

“Grazie a questa preziosa collaborazione con la LILT è nostra premura continuare a garantire questo importante servizio per le donne, per stimolarle ad avere cura della propria salute e incoraggiarle ad effettuare controlli regolari” commenta l’assessore ai servizi sociali Gessica Vitali, “una lodevole iniziativa fortemente promossa perché la prevenzione oncologica e una diagnosi precoce sono fondamentali in certe situazioni” continua l’assessore, “le prenotazioni saranno attive da lunedì 17 novembre, fino ad esaurimento delle disponibilità, presso le farmacie Scarponi a San Costanzo e Rosini a Cerasa.

Si ringraziano per l’intera organizzazione della giornata i medici senologici della LILT di Pesaro, l’AST di Pesaro e Urbino, la dott.ssa Lapenna, le Farmacie Scarponi e Rosini e le volontarie Anteas.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati