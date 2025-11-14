Inventario dei Castelli e delle Terre della Pergola, un libro di Simone Massi

PERGOLA – Sei comuni a spartirsi il territorio, dodici circoscrizioni, diciannove mulini, ventiquattro castelli, centocinquanta chiese, duemila anni a segnare un confine. La storia di Pergola, distesa tra le colline del pre-Appennino umbro-marchigiano, nell’alta valle del Cesano, è fatta di:

– insediamenti e invasioni,

– guerre, devastazioni e occupazioni militari,

– ribellioni e insurrezioni,

– epidemie e catastrofi naturali,

– incroci con santi, papi, imperatori e re, condottieri e banditi, attivisti, artisti e poeti.

Il minuzioso Inventario di Simone Massi, ricco di illustrazioni e mappe disegnate a mano, raccoglie per la prima volta in un’opera monumentale ogni avvenimento degno di nota – dai grandi eventi fino ai più piccoli dettagli – lungo il filo della storia di Pergola e del suo territorio, dall’età antica a quella contemporanea.

Simone Massi è nato a Pergola, nel maggio del 1970.

Si è formato in campagna, in fabbrica e alla Scuola d’Arte di Urbino.

Dal 1993 corre dietro al suo sogno di bambino, quello di diventare un disegnatore. Un disegnatore libero, refrattario alle mode e ai compromessi. Negli ultimi trent’anni ha realizzato film di animazione, illustrato libri, copertine, manifesti e fatto un po’ di altre cose

