AnconAmbiente lancia il sondaggio utenti 2025: un’occasione per migliorare i servizi e l’efficienza aziendale

ANCONA – Dal 17 novembre al 15 dicembre 2025, AnconAmbiente darà il via al “Sondaggio per le utenze servite 2025”, aperto a tutti gli utenti dei comuni di Ancona, Cerreto d’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra De’ Conti. Giunto all’ottava edizione, il sondaggio rappresenta uno strumento fondamentale per ascoltare la voce dei cittadini e raccogliere opinioni, suggerimenti e osservazioni sui servizi erogati dall’azienda, dalla raccolta differenziata alla gestione dei rifiuti, fino alla pulizia delle strade e alla cura dell’ambiente urbano.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del costante impegno di AnconAmbiente per il miglioramento continuo dei processi interni e per garantire servizi sempre più efficienti e vicini alle esigenze della cittadinanza. I feedback raccolti consentiranno di individuare eventuali criticità e di perfezionare le procedure aziendali, contribuendo a rendere le prestazioni quotidiane più rapide, sicure e sostenibili.

Il sondaggio sarà completamente anonimo e accessibile in modalità digitale tramite l’App Junker di AnconAmbiente o sul sito aziendale www.anconambiente.it al link diretto del sondaggio: https://survey.zohopublic.eu/zs/miDMro. Sarà inoltre proposto agli utenti che contatteranno il numero verde 800.680.800 e a chi si recherà nei Centri di Raccolta dell’Alta Vallesina nelle giornate di sabato a partire dal 22 novembre. In aggiunta, sarà possibile compilare il sondaggio con l’assistenza di un operatore in loco presso i CentrAmbiente di Ancona in Via del Commercio 27 e a Posatora, garantendo supporto diretto agli utenti tutti i giorni di apertura dal 17 novembre al 15 dicembre.

“Il sondaggio – ha dichiarato Antonio Gitto Presidente di AnconAmbiente S.p.A. – rappresenta una preziosa opportunità per dialogare con i cittadini e comprendere a fondo le loro esigenze. Vogliamo mantenere standard qualitativi elevati e intervenire in modo mirato per risolvere eventuali criticità. Tutti i dati raccolti saranno trattati in forma anonima e serviranno esclusivamente per perfezionare le nostre procedure interne e migliorare i servizi offerti. La partecipazione di ogni utente è fondamentale per costruire insieme una città più pulita, sicura e sostenibile”.

