Ad Ancona la presentazione del libro Tè Menta e Lavanda di Andrea Tondi

Venerdì 21 novembre, alle ore 21, appuntamento al Centro Polifunzionale di Pietralacroce

ANCONA – Una serata di parole, musica e respiri condivisi accompagnerà la presentazione del nuovo romanzo di Andrea Tondi, Tè Menta e Lavanda, edito da Scatole Parlanti nella collana “Voci”. L’incontro si terrà venerdì 21 novembre alle ore 21presso il Centro Polifunzionale di Pietralacroce (Ancona).

Il romanzo racconta l’incontro tra due donne di generazioni lontane. Il giardino di Ada, curato con amore da un’allegra signora novantenne, è un piccolo angolo di paradiso dove tutto scorre lento, immerso nella natura. Quando arriva Vera, una ragazza dai capelli rossi in fuga da Milano e da se stessa, Ada le apre le porte della sua casa e del suo cuore. Sorseggiando tè alla menta e alla lavanda, nasce un’amicizia profonda: le due donne si scambiano storie, emozioni e silenzi, intraprendendo un viaggio interiore che le legherà per sempre.

Durante la presentazione interverranno: – Alessandra Amendola, relatrice della serata – Federica Ferramondo, che guiderà un momento di respirazione consapevole – Anna Maria Monsù, che leggerà alcuni brani del libro – Filippo Gismondi, che interpreterà tre canzoni citate nel racconto

L’autore sarà presente per dialogare con il pubblico e raccontare la genesi del romanzo, tra ispirazioni personali, paesaggi interiori e piccole magie quotidiane.

A tutti i partecipanti sarà offerta una tazza di tè alla menta e alla lavanda. Sarà possibile acquistare il libro al prezzo di 17 euro; chi lo farà riceverà in omaggio un segnalibro e un adesivo.

Il libro è già acquistabile dal sito di Scatole Parlanti, e dal 28 novembre sarà ordinabile in tutte le librerie.

LA BIOGRAFIA / Andrea Tondi è nato nel 1980 e vive ad Ancona, insieme alla moglie Laura ed ai tre figli. Da sempre lavora nel sociale. “E’ il mondo in cui mi sono formato, che mi ha cresciuto e che continuo a scegliere ogni giorno. Oggi coordino un progetto di agricoltura sociale, un luogo in cui persone e terra si incontrano, si prendono cura l’una dell’altra e provano a rinascere insieme.

“Amo tutto ciò che è espressione. Dipingo, suono, scolpisco, scrivo. L’arte, per me, è un modo per restare in equilibrio, per dare forma a quello che sento e attraversare il disordine senza farmi travolgere.

“La scrittura è arrivata tardi, ma con forza. A quarantacinque anni ho sentito il bisogno di fermarmi, guardare indietro e dentro, e lasciare andare qualcosa che mi portavo dentro da tempo. Così è nato Tè, Menta e Lavanda, il mio primo romanzo.

“Amo la natura, il silenzio, il mare, che ho la fortuna di avere vicino, ma anche le parole condivise, gli incontri, le storie degli altri. Mi piace la gente, ma so stare bene anche da solo. Ho sempre creduto nella forza dell’ascolto e della gentilezza, nella possibilità di ricominciare, nella bellezza delle cose semplici. Questo è ciò che provo a raccontare, con rispetto e sincerità, anche nella scrittura”.

