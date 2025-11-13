Lettera di ringraziamento ad Ancona della cooperativa Il piccolo principe per i suoi primi 25 anni / FOTO

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Dopo i due eventi che hanno caratterizzato il compimento dei 25 anni dalla sua nascita, la cooperativa “Il piccolo principe” si è sentita in dovere di scrivere una lettera di ringraziamento alle persone che hanno reso possibile il successo delle proprie iniziative. D’altra parte, la partecipazione di tanta gente all’inaugurazione della mostra “Echi di speranza” alla Mole Vanvitelliana e il bagno di folla che ha accompagnato lo spettacolo de “I Terconauti” al Ridotto delle Muse, superando ampiamente le più rosee aspettative, induce alla riflessione, che è qualcosa di più rispetto al bilancio che deve essere fatto per l’occasione. L’impegno sempre dimostrato dalla cooperativa “Il piccolo principe” nelle sue molteplici iniziative, specialmente quelle legate all’attenzione per i disabili e all’educazione, ed il favore riscosso tra la gente comune, è un’alchimia che ci porta a pensare che la strada scelta sia quella giusta.

Andiamo avanti così.

Avvicinandosi il Santo Natale, sulla base della tradizionale ricerca dei classici regali, la cooperativa “Il piccolo principe” invita tutti a visitare la propria sede di via Seppilli n.2 (una traversa di via della Montagnola) dove sarà possibile scegliere tra tanti prodotti artigianali realizzati dagli ospiti della Struttura. Le visite sono possibili dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 14.30, mentre al martedì l’orario s’intende continuato dalle ore 9.00 alle 17.00.

