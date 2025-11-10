Un grande Charly si fregia della cintura internazionale della Ibf

di GABRIELE FRADEANI

OSIMO – Notte da favola, quella vissuta dal pubblico che, accorso numeroso a sostenere il suo Charly, lo ha visto fregiarsi della cintura internazionale della IBF.

E con questa sono quattro i successi di rilievo del pugile nato e cresciuto nel Boxing Club di Castelfidardo: il titolo nazionale dei superleggeri nell’agosto del 2023, quello del Mediterraneo nel 2024, il Silver dell’Ebu nel gennaio scorso ed ora l’Internazionale IBF.

Quest’ultimo ancora più esaltante in quanto sofferto ed iniziato in salita. Si sapeva che l’avversario era estremamente pericoloso: una occhiata al suo curricula mostrava su 14 combattimenti ben 8 vittorie prima del limite e tutte conseguite entro le prime tre riprese. Puntualmente dopo una prima ripresa di studio arrivava, nella seconda, un diretto sinistro che coglieva Charly sbilanciato e lo costringeva al tappeto.

Silenzio e sconcerto fra i pubblico che mai aveva visto il proprio beniamino in difficoltà ma in questo frangente si è visto il vero campione: Charlemagne ha ascoltato il conteggio fino all’ottavo secondo, si è rialzato ed ha fatto subito intuire che era stato solo un episodio e che il match era ancora lungo.

Da quel momento ha adottato una tattica fatta di colpi rapidi ed improvvisi, soprattutto con il diretto destro che hanno quasi sempre colto l’avversario impreparato e poi ha chiuso la distanza costringendo l’arbitro al break.

Alla fine sul nostro personalissimo cartellino avevamo tre punti a suo favore confermati dalla terna giudicante che lo ha visto vittorioso alla unanimità con uno, due e tre punti. Vittoria di misura ma chiara conseguita con una tattica ineccepibile ed una padronanza del ring ormai consolidata. Il pugile visto questa sera ha confermato quanto di lui già si sapeva. Ha una tecnica di primordine ed è sicuramente uno dei migliori prodotti a livello nazionale ed oltre nella sua categoria .

Negli altri incontri era particolarmente atteso all’esordio Aziz Abbes Mauhiidine. Il ragazzo ha subito messo in chiaro che voleva iniziare il professionismo da par suo e con un preciso montante sinistro ha messo al tappeto il suo avversario alla prima ripresa.

Poi non ha forzato ma ha fatto sue tutti i sei round. Esordio quindi positivo e promettente.

Manuel Rizzieri, alias Grillo e Yin Calcedo si sono affrontati a muso duro. Molto più veloce l’italiano del Team Magnesi, forse più potente l’avversario. Il match in qualche occasione è scaduto nella rissa con l’arbitro costretto ad intervenire energicamente.

Buona comunque la prova di Grillo che ha confermato il suo stato di forma e la sua velocità di esecuzione, buon viatico per il match già programmato per il 10 gennaio a Roma, titolo Silver dei pesi mosca in palio.

La cintura del Mediterraneo WBC è andata al libico Saad Fathi Saad del Team Magnesi. Dopo un inizio abbastanza equilibrato è uscito prepotentemente fuori e con una serie bene assestata di ganci e montanti ha costretto l’arbitro nella quinta ripresa ad interromper il combattimento per Kot .

Nei tre combattimenti dilettantistici in apertura della serata si sono aggiudicati la vittoria e la possibilità di accedere alle finali nazionali nei 55 kg a Danuta Cristian, nei 75 kg a Gezhilli Halil e negli 80 a Buzzetti Emanuele.

Ottima l’organizzazione che vede il team Magnesi collaborare con il Boxing Club Castelfidardo e che sta offrendo nelle Marche spettacoli di rilievo.

Parterre di rilievo con, fra gli altri, il Presidente regionale del CONI Fabio Luna, il Presidente regionale FPI, anche in rappresentanze della Regione, Giacomo Bugaro.

Arbitri Giudici: Ciro Cassini, Francesco De Gennaro, Rosario De Rosa, Francesco Eprico, Sauro Di Clementi, Massimo Barrovecchio; Medico di servizio: Enio Di Pizio; Presidio Sanitario: Croce Rossa di Osimo; Commissario di Riunione: Massimo Pietroselli; Cronometristi: Andrea Domogrossi, Simonetta Onorati.

I risultati:

Pesi superleggeri titolo internazionale IBF: Charlemagne Metonyekpon (Magnesi kg 63,500) b. Josè Rivas ( Venezuela kg. 62,800) punti 10 riprese; Pesi massimi titolo del Mediterraneo:Saad Fathi Saad (Magnesi kg 90,300) b. Sorra Albi (Spagna, kg 82,500) Kot 5 ripresa; Pesi mosca: Rizzieri Manuel ( Magnesi kg 52,200) b. Yin Calcedo (Spagna kg 52,800) punti 6 riprese; Pesi massimi leggeri: Aziz Mouhiidine Abbes (Magnesi kg. 90,200) b. Franco Catena (Argentina kg 89,400) punti 6 riprese.

Dilettanti kg 55: Danuta Cristian (Team Boxe Ruzzle) b. Rosicarello Andrea (B.C.Castelfidardo); kg 75: Gezhilli Halil ( Boxing Team) b. Galli Niccolò (Pug. Senigallia); kg 80: Buzzetti Emanuele(B.C. Firenze) b. Ciccalè Leonardo (B.C.Macerata).

