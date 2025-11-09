Quando Renato Minore attraversa l’enigma del tempo

di TIBERIO CRIVELLARO

Se la maturità passa attraverso una raccolta poetica e relativamente anche una quotidianità colloquiale tra parole-immagini e una storia di testimonianze scritta con la sobrietà a vive tinte, nel tempo, allora si, Renato Minore con la sua “Per speculum et in aenigmate” (Di Felice Edizioni) con il Premio Florida di Roma appena ricevuto, ha il diploma speculare di “Maior” nonché di “anziana” vitalità, testimone di questo tempo che appare cinico e malridotto.

Qualcuno afferma che la raccolta non è minimalista, come se tale concetto di stile fosse “dicere minimun”. Vi sono esemplari poeti minimalisti, intesi quali “versanti” di dotte essenzialità citando Ungaretti e Caproni, o altri ancora che lascio nel limbo. Minore ha mestiere? si, ma senza certe destrezza di troppi poeti “laureati”, ma “fingitori”, privi di autenticità quando non scadono nella banalità. Qui, il valore del Nostro è fatto di un lungo percorso di “fatiche” espressive. Non vorrei che taluni esprimessero lo stupidario detto “Minimal-Minore, anziché “senior homo maior”.

A mio parere la tosta nota critica (prefazio) di Vincenzo Guarracino è la miglior esplicazione di valore e stile del poeta per la consapevolezza del “vedere dentro e oltre l’apparire”…”c’è un’azione ben responsabile e cosciente…in un gioco di pulsioni che pertengono alle ragioni più profonde dell’Io che di fronte al reale e all’Altro”. Io immaginario ma anche fattivo per-scrutando il senso dell’animo: “Sono recidivo./ Si cammina sempre/ sullo stesso sentiero./ Ritorna la metafora”. E divengono anche metafore i personaggi che Renato nomina (nei ricordi amati) ma anche “campi” di confronto quale “cura” del suo animo inquieto e, credo, “orfano”, per memoria leopardiana; tanto a intender-si: “Solo prima di fare/ tutto sembra possibile./ Il cervello che agisce/ è anche un cervello/ che comprende.

Si scopre, infine, quell’energia che subito non si nota, una forza inconscia che spinge persino verso certa filosofia-teoretica, pratica che ha impastato, non secondariamente, questa raccolta impregnata di saggezza: “Intanto leggevo/ che la noia è un panno/ polveroso e caldo,/ rivestito dentro/ da una fodera di seta/ nel pensiero evaporato. C’è di meglio nel libro, ma ho seguito la formula istintuale delle immagini che più mi hanno colpito. Per questo, Minore Renato mi perdoni se non sono stato del tutto nei canoni del miglior Guarracino. Mi si perdoni il volo controvento. Amen.

RENATO MINORE

PER SPECULUM ET IN AENIGMATE

Di Felice Edizioni

