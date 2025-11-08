domenica, Novembre 9, 2025
Due feriti questa mattina in un incidente alla periferia di Chiaravalle

CHIARAVALLE – I Vigili del fuoco sono intervenuti, poco dopo le ore 11, lungo la Strada Provinciale 33, nel territorio del comune di Chiaravalle, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura con a bordo due persone.
Entrambi sono stati estratti dal veicolo dalla squadra di Jesi ed affidati alle cure dei sanitari del 118.
La strada e rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Chiaravalle per i rilievi.

 

