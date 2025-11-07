Tutto pronto al PalaBaldinelli per una grande riunione di pugilato

di GABRIELE FRADEANI

OSIMO – Tutto pronto per domani sera (sabato 8 novembre) al PalaBaldinelli per una grandissima riunione di boxe targata “Magnesi” con la collaborazione del Boxing Club Castelfidardo. Un binomio che sta portando qui in provincia di Ancona spettacoli di pugilato di grosso spessore.

Sono in programma ben due titoli: uno internazionale IBF, quello che vedrà Charlemagne Metonyekpon opposto al venezuelano Josè Rivas e l’altro, quello del mediterraneo, fra i pesi massimi Saad Fathi Saad, tessera francese ma di origine libica e il croato Ivica Bacurin. Il main event è affidato al pugile di Castelfidardo che dopo la discutibilissima sconfitta subita del maggio scorso a Roma in cui ha ceduto il titolo Ebu Silver ad Armando Casamonica tenta ora di conquistare quello internazionale della IBF. Abbiamo incontrato Charly, come affettuosamente lo chiamano i suoi fan, in allenamento presso la palestra del Boxing Club Castelfidardo sotto la vigile attenzione dei tecnici Daniele Marra e Andrea Gabbanelli che curano la sua preparazione ed abbiamo avvertito un clima di fiducia.

“Ho nelle gambe chilometri di footing – è Charly che parla – e tantissime riprese agli attrezzi e con gli sparring; mi sento in forma e pronto per disputare un buon combattimento. So che il mio avversario non è certamente di comodo e viene per vincere; non ho mai sottovalutato nessuno e non lo farò sicuramente questa volta. State certi che sul ring del Palabaldinelli darò il meglio di me stesso; è un titolo internazionale quello in palio e lo voglio” Ottimismo condiviso anche da Gabbanelli e Marra ed anche da Alessandra Branco del Team Megnesi che ha tenuto a precisare che superato questo ostacolo Charly si troverà fra i primi 10 pugili della IBF nella categoria dei superleggeri. Ci ha detto che si guarda anche all’Europa perché il pugile di Castelfidardo è ormai in grado di battersi con chiunque “ tiene bene tutte le riprese, ha una tecnica invidiabile, con lui puntiamo veramente in alto”. Nell’altro titolo fra i pesi massimi Saad Fathi e Ivica Bacurin il Ko è nell’aria in quanto entrambi hanno un pugno pesante.

La giovinezza del libico, 26 anni, contro l’esperienza del croato, 43 anni; match apertissimo e garanzia assoluta di spettacolo. Per Fathi, in caso di vittoria, si sta preparando un grosso evento in Libia dove conta un grosso seguito. Anche gli altri due combattimenti fra professionisti sono di spessore. Nei pesi gallo Manuel Rizzieri, lanciatissimo verso il titolo Ebu Silver in programma per il 10 gennaio a Roma, avrà il suo daffare contro il mestierante colombiano Calcedo che viene descritto come un elemento estremamente combattivo.

Altro motivo di interesse il debutto di Aziz Abbes Mouhiidine che da dilettante ha disputato 75 combattimenti con 59 vittorie molte delle quali in campo internazionale con la maglia della nostra nazionale. E’ impostato in guardia destra, da dilettante ha mostrato un gran talento ed il Team Magnesi si è detto convinto che anche da professionista farà tantissima strada. Per questo debutto avrà di fronte un argentino che ha perso solo in una occasione e che su sei vinti ben quattro sono finiti prima del limite.

La riunione avrà inizio alle 19,30 con quattro combattimenti dilettantistici ed alle 20,30 con i professionisti. La prevendita è andata bene e si prevede un grosso afflusso di pubblico. Alessandra Branco del Team Magnesi ci ha detto che qui nelle Marche si sente di casa e che ha intenzione di portare avanti la collaborazione con il Boxing Club Castelfidardo di cui ammira la professionalità dei tecnici Marra e Gabbanelli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati