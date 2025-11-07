Sul polo Amazon a Chiaravalle serve un Consiglio comunale aperto e immediato

Roberto Sabbatini, Silvia Camerucci e Matteo Bitti del Gruppo “Insieme per Chiaravalle”: “Basta rinvii: coinvolgiamo Regione, Interporto e Amazon per fare chiarezza sull’investimento e sugli impatti sul territorio”

CHIARAVALLE – Da Roberto Sabbatini, Silvia Camerucci e Matteo Bitti del Gruppo “Insieme per Chiaravalle” riceviamo: “Alla luce di quanto si apprende dalla stampa sulla mancanza di informazioni riguardo all’apertura del polo Amazon di Jesi, riteniamo urgente e doveroso convocare, come da noi già proposto, un Consiglio comunale aperto.

“Chiediamo la presenza del neo eletto Presidente della Regione, Francesco Acquaroli, del Presidente di Interporto Marche e di un rappresentante di Amazon, affinché la città possa disporre quanto prima di un quadro chiaro sullo stato di avanzamento dell’investimento, sulle tempistiche e, soprattutto, sui riflessi economici, occupazionali e ambientali per il territorio.

“Finora, la maggioranza che sostiene la Giunta Amicucci ha respinto la nostra proposta, motivando la scelta con la necessità di attendere l’esito delle elezioni regionali. Ebbene, le elezioni si sono svolte e non ci sono più alibi. È il momento di aprire un confronto trasparente con la comunità e il luogo naturale per farlo è l’aula consiliare, sede istituzionale della rappresentanza cittadina.

“Un Consiglio comunale aperto consentirebbe di:

Condividere dati e cronoprogrammi: stato dei lavori, autorizzazioni, occupazione prevista, tempi di apertura;

Chiarire le ricadute locali: viabilità, logistica, servizi, impatto su imprese e lavoratori del territorio;

Affrontare criticità e opportunità: mitigazioni ambientali, politiche attive del lavoro, formazione e filiere;

Stabilire un metodo: aggiornamenti periodici e tavolo permanente tra istituzioni, Interporto, impresa e parti sociali.

“Non si tratta di un atto contro qualcuno, ma a favore della città: Chiaravalle ha diritto a informazioni complete e verificabili, a tempi certi e a impegni pubblici dei soggetti coinvolti. Solo così si potrà cogliere l’opportunità nel rispetto delle esigenze della comunità e dell’equilibrio del territorio.

“Per queste ragioni, torniamo a chiedere alla Presidente del Consiglio e alla Giunta di calendarizzare senza indugi il Consiglio comunale aperto con la partecipazione di Regione, Interporto e Amazon. La trasparenza non si rinvia: si pratica”.

