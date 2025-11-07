A Fano Piazza XX Settembre si trasforma a misura di bambino

Domenica torna il “Mercatino dei Bambini e dei Ragazzi”

FANO – Una piazza che diventa piccola città in miniatura, dove i bambini sono protagonisti: domenica 9 novembre, dalle 9.00 alle 13.00, in piazza XX Settembre torna il “Mercatino dei Bambini e dei Ragazzi”, l’appuntamento dedicato alle famiglie in cui i più piccoli possono sperimentare cosa significa organizzarsi, incontrare altre persone e dare nuova vita agli oggetti.

Al centro dell’iniziativa c’è l’idea che i bambini possano essere attivi e non solo spettatori: ciascuno potrà allestire il proprio “banchetto” e proporre in scambio o in piccola vendita giochi, libri, fumetti, materiale creativo e oggetti ancora in buono stato. Un esercizio leggero ma educativo su temi molto attuali: non sprecare, condividere, scegliere.

«Questo mercatino è uno strumento semplice per far crescere autonomia e senso civico – evidenzia il vicesindaco Loretta Manocchi –. I bambini imparano a parlare con chi hanno davanti, a spiegare cosa stanno scambiando, a gestire un piccolo spazio e a prendersene cura. E, soprattutto, capiscono che gli oggetti possono circolare e avere più vite: è un messaggio di sostenibilità adatto alla loro età. In più, riportiamo le famiglie in centro, rendendo la piazza un luogo vissuto».

La partecipazione è libera e gratuita: non sono richieste iscrizioni né modulistica preventiva. È sufficiente presentarsi in piazza con i propri oggetti e organizzare in autonomia lo spazio espositivo.

Con il “Mercatino dei Bambini e dei Ragazzi” il centro storico di Fano si trasforma, per una mattina, in un laboratorio urbano di relazione, dove gioco, educazione ambientale e vita di comunità si tengono insieme, offrendo a bambini e genitori un modo diverso di vivere la città.

