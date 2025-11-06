Vecchi Sapori d’Autunno: a Belvedere Ostrense quattro giorni tra gusto, tradizione e magia

BELVEDERE OSTRENSE – Belvedere Ostrense si prepara ad accendere i riflettori sulla XXVII edizione di “Vecchi Sapori d’Autunno”, la storica manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Belvedere Ostrense con il patrocinio del Comune.

Dal 13 al 16 novembre 2025, il borgo medievale tornerà a riempirsi dei profumi, dei suoni e dei colori dell’autunno marchigiano, in un mix di gastronomia, musica, spettacoli e mercatini artigianali.

Ogni sera le taverne del centro storico proporranno piatti tipici e ricette della tradizione preparate da chef e ristoratori locali, accompagnate da vini e prodotti del territorio.

A completare l’atmosfera, musica folk itinerante, esibizioni, spettacoli di fuoco, artisti di strada, mercatini dell’artigianato e dei sapori, oltre ad attività dedicate ai più piccoli e visite guidate gratuite nel borgo e al Museo Internazionale dell’Immagine Postale.

Tra gli appuntamenti più attesi, la suggestiva “Cena a lume di candela con gli Chef” di giovedì 13 novembre, che aprirà la festa trasformando Belvedere Ostrense in un paese illuminato solo dalle candele.

Il fine settimana sarà animato da esibizioni live, tra cui Secondo Tempo, Shampisti, musica fino a tarda notte nelle cantine e spettacoli per tutta la famiglia.

Non mancheranno momenti di intrattenimento per i più piccoli con laboratori creativi, spettacoli di magia, giochi medievali e prove di tiro con l’arco storico, oltre all’esposizione di minimoto e mini quad a cura del Moto Club Monsanvitese.L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Vecchi Sapori d’Autunno 2025 è un viaggio tra gusto e tradizione, un’occasione per scoprire Belvedere Ostrense e vivere l’autunno marchigiano nella sua essenza più autentica.

QUI SOTTO il libretto della manifestazione:

https://drive.google.com/file/d/1hO8YwZ7LzVhb0xPLdFIMYvyKjBxL2ZJF/view

