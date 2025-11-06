Taekwondo, ottimi risultati per la squadra Csen all’Open Poomsae di Lisbona

PESARO – Grandi soddisfazioni per il gruppo di Poomsae CSEN impegnato a Lisbona in occasione dell’11th Open Poomsae 2025, importante appuntamento internazionale che ha visto la partecipazione di oltre 440 atleti provenienti da 11 Paesi europei ed extraeuropei.

Il gruppo italiano, formato da sei atleti e guidato dal coordinatore nazionale maestro Maurizio D’Oriano, ha portato a casa quattro medaglie complessive, confermando l’alto livello tecnico raggiunto dagli atleti CSEN nel panorama internazionale.

Sul podio sono saliti: m° Rodolfo Pasquini – oro, m° Merino Girometti – bronzo, m° Federico Zazzaroni – bronzo e Marzia Paolini – argento.

Hanno preso parte alla trasferta anche m° Michael Massanelli, alla sua prima esperienza in questo torneo, e Luca Rotundo del club diretto dal m° Roberto Barzetti, che hanno mostrato ottime prove e capacità tecniche.

La manifestazione ha proposto il nuovo format internazionale 1 contro 1, lo stesso utilizzato nei campionati mondiali, offrendo agli atleti l’occasione di confrontarsi con un livello tecnico elevato e con rappresentative nazionali di molti Paesi.

“Il confronto con atleti che arrivano da tutta Europa e oltre è sempre un momento di crescita e condivisione – ha commentato il maestro D’Oriano – e i risultati ottenuti dimostrano il valore e la passione che il nostro gruppo porta avanti con costanza.”

È possibile avvicinarsi al taekwondo e conoscere da vicino l’attività del gruppo UTKDI Team, a cui appartengono i maestri partecipanti, nelle palestre di Pesaro, Borgo Santa Maria, Montecchio, Montelabbate e Cattolica.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 30 novembre con l’Open Nazionale di Pesaro, al Pala Megabox, un’ottima occasione per conoscere da vicino l’arte marziale del Taekwondo.

