Si avventa a Jesi contro i militari dell’Arma durante un controlloo, arrestato

Si tratta di un 25enne di origini pakistane già noto alle cronache, tra l’altro, per il danneggiamento della biglietteria della Stazione ferroviaria

JESI – Ieri mattina, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Jesi hanno tratto in arresto un 25enne pakistano per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle prescrizioni del foglio di via obbligatorio.

Intorno alle 11 la pattuglia dell’Arma è intervenuta in via Don Minzoni, presso un centro servizi di assistenza per stranieri, dove l’uomo (che il 24 gennaio e il 4 settembre scorsi aveva già danneggiato la vetrata di ingresso dello stesso centro) si era presentato nuovamente con fare minaccioso. All’arrivo dei militari, lo straniero gli si è scagliato contro minacciandoli e aggredendoli fisicamente ma venendo immobilizzato dopo un’aspra colluttazione, nel corso della quale fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze fisiche.

Il 25enne è noto per essere stato l’autore del danneggiamento della biglietteria della locale stazione ferroviaria, avvenuto il 6 settembre 2025 utilizzando un pesante tombino di ghisa prelevato dalla sede stradale. Lo stesso, inoltre, il 1 gennaio di quest’anno era stato già tratto in arresto dalla Radiomobile di Jesi per furto aggravato, dopo aver divelto, sempre con un oggetto contundente, la porta in vetro di un distributore automatico e rubato dalla vending machine bevande e snack.

A febbraio scorso aveva poi infranto il parabrezza di un’autovettura, presa di mira senza alcuna apparente ragione tra quelle parcheggiate lungo una via del centro di Jesi. Risulta inoltre gravato da un Foglio di via obbligatorio da Jesi, emesso dal Questore di Ancona proprio a seguito degli episodi citrati. Questa mattina si è celebrata l’udienza di convalida, all’esito della quale il Tribunale di Ancona ha applicato all’arrestato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Jesi.

Trattandosi di provvedimento precautelare adottato nella fase delle indagini preliminari, a favore della persona arrestata vige il principio di non colpevolezza, sino a sentenza definitiva di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati