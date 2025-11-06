venerdì, Novembre 7, 2025
In fiamme il tetto in legno di una nuova abitazione

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Mameli, a Fabriano, per l’incendio del tetto in legno ventilato di un’abitazione di nuova costruzione.

Le squadre di Fabriano e Arcevia hanno provveduto a rimuovere le parti danneggiate per evitare la propagazione delle fiamme e mettere in sicurezza la struttura.
Non si segnalano persone coinvolte.

