In fiamme il tetto in legno di una nuova abitazione

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Mameli, a Fabriano, per l’incendio del tetto in legno ventilato di un’abitazione di nuova costruzione.

Le squadre di Fabriano e Arcevia hanno provveduto a rimuovere le parti danneggiate per evitare la propagazione delle fiamme e mettere in sicurezza la struttura.

Non si segnalano persone coinvolte.

