Infortunato soccorso in mare dal personale dei Vigili del fuoco

PESARO – I Vigili del fuoco sono stati allertati nella tarda mattinata dalla Capitaneria di porto per un soccorso ad una persona nei pressi della scogliera del circolo velico del Monte Ardizio.

Le squadre sono intervenute via terra con una squadra Speleo Alpino Fluviale (SAF) e via mare con moto d’acqua e gommone.

Sul posto erano presenti la Capitaneria di porto e il 118, anch’essi con propri mezzi nautici.

La squadra dei Vigili del fuoco è riuscita a raggiungere l’infortunato e a trasferirlo a bordo del gommone del 118 per le cure del caso.

Tutti gli enti hanno collaborato strettamente per il buon esito del soccorso.

