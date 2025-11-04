Alla presenza del Presidente Mattarella svolte ad Ancona le celebrazioni per la giornata dell’Unità nazionale / FOTO

ANCONA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato ad Ancona alla cerimonia della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si è tenuta al Porto antico.

All’evento, trasmesso in diretta dalla Rai, hanno partecipato il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, autorità civili e militari, istituzioni locali, oltre a rappresentanze scolastiche e associative.

Il Capo dello Stato ha passato in rassegna il reparto schierato, accompagnato dal Ministro Crosetto e dal Generale Luciano Portolano, Capo di stato maggiore della difesa, che, successivamente, hanno preso parola.

Il programma è proseguito con la consegna delle onorificenze dell’Ordine Militare d’Italia alle Bandiere di Guerra dell’Esercito Italiano, del 9° Reggimento Alpini, del 183° Reggimento Paracadutisti “Nembo”, del Comando Raggruppamento Subacquei ed incursori “Teseo TESEI”, del 6° Stormo e del 12° Reggimento CC “SICILIA” e alle Bandiere di Combattimento Nave Caio DUILIO e Nave Virginio FASAN.

La manifestazione di Ancona ha concluso le celebrazioni del 4 novembre, iniziate, per il Capo dello Stato, con l’omaggio al sacello del Milite Ignoto all’Altare della Patria.

