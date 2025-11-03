Ricci: “Il PD rimedi subito all’errore surreale fatto su Mastrovincenzo”

ANCONA – “Le polemiche interne al PD Marche, riemerse incredibilmente in questi giorni, dimostrano, purtroppo, che non basta trovare l’unità solo per una campagna elettorale. Serve un lavoro profondo e costante per rappresentare un’opposizione seria, alternativa e credibile. Per questo, non possiamo che ripartire dal patrimonio di quest’ultima campagna elettorale: un risultato non sufficiente per vincere ma una base di partenza importante sulla quale costruire le sfide future”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD, riguardo le vicende che hanno interessato il PD Marche negli ultimi giorni.

“L’unità del PD Marche, e dell’alleanza del cambiamento, intorno alla mia candidatura, ci ha resi competitivi, portandoci ad una campagna elettorale partecipata e entusiasmante che ci ha anche illuso sul risultato finale. – dichiara Ricci – Non si può tornare indietro ad un PD Marche che, per anni, è stato autodistruttivo e di conseguenza irrilevante. Anche per questo il partito regionale deve riparare subito al grave errore fatto su Mastrovincenzo. – aggiunge – Un errore fatto sia dal punto di vista procedurale (perché Antonio è stato nella lista del Presidente su mia richiesta, dopo l’accordo e la votazione in assemblea regionale PD) e sia dal punto di vista politico (perché noi nelle prossime settimane dovremo aprirci a energie nuove, non espellere in maniera surreale quelle che abbiamo). – prosegue – Nei prossimi giorni incontrerò i candidati delle varie liste civiche che mi hanno appoggiato e che, insieme, hanno raggiunto l’11% alle ultime regionali, per chiedere loro di continuare ad impegnarsi politicamente e magari entrare in uno dei partiti della coalizione. – conclude – L’importante è non disperdere nessuna energia sprigionata. Dobbiamo guardare alle prossime elezioni amministrative e poi politiche, così come dobbiamo sostenere il lavoro dell’opposizione in consiglio regionale. Il mio impegno continuerà in questa direzione, e credo che questo sia ciò che il nostro elettorato (287 mila persone) ci chiede di fare, con serietà e buon senso. Questa settimana sarò alle assemblee provinciali PD di Ascoli e di Macerata, oltre che ad Ancona con le liste civiche. Occorre ripartire davvero e seriamente. Non si può Tornare indietro a un PD Marche che, per anni, è stato autodistruttivo. Buon lavoro a tutti”.

