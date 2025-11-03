Quando l’impegno paga: la Provincia di Ancona approva la riattivazione dell’indirizzo Cat all’Istituto Morea-Vivarelli di Fabriano

ANCONA – La Provincia di Ancona ha approvato il documento contenente la risposta alle domande avanzate da alcuni Istituti superiori della provincia di Ancona per l’attivazione di nuovi indirizzi per l’anno scolastico 2026-2027. Tra questi l’Indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio, conoscosciuto fino al 2010 come Istituto Tecnico per Geometri, presso l’Istituto Morea-Vivarelli di Fabriano.

Dopo alcuni anni di assenza, torna quindi a Fabriano, per tutto il territorio circostante ed anche per la vicina Umbria dove è stato disattivato il CAT di Gualdo Tadino, la possibilità di formare nuovi tecnici nel settore delle costruzioni, dell’ambiente e della gestione del territorio, preparando così i geometri del futuro.

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona, ha fortemente voluto e promosso l’iniziativa, instaurando un lungo e proficuo percorso di sensibilizzazione con la dirigenza scolastica, le istituzioni e il mondo politico e attivando una campagna stampa rivolta ad informare di questa possibilità formativa le famiglie e i possibili studenti.

“Il nostro Collegio – ha detto Simona Domizioli, Presidente del Collegio dei Geometri di Ancona – ha creduto da sempre nella possibilità di raggiungere questo importante traguardo. Desidero ringraziare il Sindaco di Fabriano Daniela Ghergo e il dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Morea – Vivarelli di Fabriano dott. Emilio Procaccini con i quali abbiamo instaurato un proficuo rapporto di collaborazione, attraverso numerosi incontri, al fine di ottenere questo risultato. Un plauso alla Provincia di Ancona, nella persona del suo Presidente Daniele Carnevali, che ha preso questa fondamentale decisione per il futuro di tanti giovani”.

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Ancona è ora consapevole che questo è solo il primo passo di un cammino più ampio.

L’iniziativa ora è nelle mani del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che deve avallare la decisione della Provincia.

Questo corso di studi rappresenta un’opportunità importantissima per tutte le famiglie ed i ragazzi, che potranno riappropriarsi di competenze tecniche importantissime con la possbilità di aprire porte verso un futuro professionale promettente.

