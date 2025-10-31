Nessuno è solo, a Gimarra una rete di cura per famiglie e anziani fragili

Parte il progetto parrocchiale per sostenere famiglie e anziani fragili. Il 9 novembre presentazione pubblica al Centro Civico del quartiere

FANO – A Gimarra prende avvio “Nessuno è solo”, un progetto di solidarietà promosso dalla Parrocchia Santa Maria del Carmine in collaborazione con il Circolo Anziani del quartiere e il gruppo Caritas parrocchiale. L’iniziativa, recentemente ammessa al Bando Crowdfunding 2025 della Fondazione Carifano, nasce dall’esigenza di sostenere le famiglie in difficoltà e gli anziani soli, offrendo un aiuto concreto nella gestione dei beni alimentari e dei farmaci di prima necessità.

Da anni la Caritas parrocchiale rappresenta un punto di riferimento stabile per un numero importante di nuclei familiari (una quarantina), che spesso si trovano costretti a scelte drammatiche, come rinunciare a cure mediche o prodotti freschi per far fronte alle spese quotidiane. Il progetto “Nessuno è solo” vuole rispondere proprio a queste situazioni, garantendo per un periodo prolungato la distribuzione costante di pacchi alimentari e l’acquisto di farmaci e parafarmaci necessari, oltre a potenziare un percorso relazionale che contrasti la solitudine di chi vive in condizioni di fragilità. «Non si tratta soltanto di dare aiuto materiale, ma di far sentire che la comunità è presente, vicina, capace di ascoltare – sottolinea Don Gianni Petroni, parroco della comunità -. In parrocchia passano storie diverse, ma tutte portano con sé il bisogno di essere viste e riconosciute. Il progetto nasce per dire a ciascuno: non sei solo. E il ringraziamento va a tutti coloro – residenti, parrocchiani, volontari – si prodigano per dar corpo a questa iniziativa».

Sarà la piattaforma Rete del Dono a ospitare la campagna di raccolta fondi nei mesi previsti dal bando (da ottobre al 31 gennaio 2026) e il valore delle donazioni, se sarà raggiunto l’obiettivo dei 10.000 euro, verrà poi raddoppiato per pari importo dalla Fondazione Carifano fino a un massimo di 15.000 euro.

La comunità sarà invitata a conoscere più da vicino finalità, metodo e prospettive del progetto in occasione di una presentazione pubblica prevista per domenica 9 novembre 2025, alle ore 15, presso la Sala Polivalente del Centro Civico di Gimarra, in via G. Cena 10. L’incontro, aperto a tutti, sarà anche l’occasione per rivolgere domande, ascoltare testimonianze e comprendere il senso più profondo del percorso intrapreso. L’invito è rivolto non soltanto ai residenti del quartiere, ma a chiunque creda in una comunità capace di prendersi cura dei suoi membri più fragili. Ogni contributo, economico o partecipativo, rappresenta un gesto di vicinanza e responsabilità condivisa.

Chi fosse interessato o volesse contribuire può farlo visitando questo link: https://www.retedeldono.it/progetto/nessuno-e-solo

Per informazioni: Tel. 333 6720912 – mail: parrocchiacarmine@gmail.com

